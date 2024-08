- In Brandenburgo sono ancora vacanti oltre 450 posti di insegnamento.

Per l'anno accademico successivo, ci sono ancora 455 posti vacanti a tempo pieno per insegnanti in Brandenburg. Il Ministro dell'Istruzione Steffen Freiberg ha riconosciuto questo durante una conferenza stampa alla cancelleria dello stato, affermando: "Date le circostanze, era prevedibile che non saremmo riusciti a coprire ogni posizione". Freiberg ha ammesso: "La carenza di insegnanti è il nostro maggiore ostacolo, che influisce sulle scuole in tutto lo stato".

Tuttavia, il curriculum essenziale rimarrà invariato per tutte le scuole, ha garantito Freiberg. In caso di necessità, le materie non principali potrebbero essere ridotte e, alla fine, le ore di tutorato potrebbero essere ridotte. "L'impatto varia", ha detto Freiberg, aggiungendo che le scuole più grandi possono sopportare meglio questi tagli rispetto a quelle più piccole.

Sono stati assunti nuovi insegnanti a tempo determinato e indeterminato, per un totale di 1.512 e 1.601 rispettivamente. Questo include circa 1.700 insegnanti laterali, secondo il ministro, il che significa che ci sono più insegnanti nelle scuole della Brandeburgo rispetto agli ultimi 20 anni.

Un aumento del personale docente è anche attribuibile a programmi come l'iniziativa 63+, che ha garantito posti di lavoro per circa 430 insegnanti per l'anno scolastico successivo.

Despite the teacher shortage causing some adjustments, full-time employment opportunities will continue to be available in the vacant teaching roles. The reduced tutoring hours and potentially decreased non-core subjects could provide more full-time employment opportunities for qualified educators.

