- In Brandenburgo si è notato un aumento della disoccupazione.

Il numero di disoccupati in Brandeburgo è aumentato di circa 2.400, raggiungendo 84.616 persone ad agosto rispetto a luglio. Questo aumento della disoccupazione ha portato a un aumento dello 0,1% del tasso, portandolo al 6,2%, come riferito dall'ufficio regionale dell'Agenzia federale per il lavoro di Berlino. Un anno prima, il tasso era del 6,1%. Le statistiche sono state compilate utilizzando i dati fino al 14 agosto.

Secondo Ramona Schröder, presidente del consiglio di amministrazione della direzione regionale Berlino-Brandeburgo, le imprese di Berlino e del Brandeburgo continuano a cercare lavoratori. Tuttavia, ha dichiarato che le possibilità di coprire una posizione sono in calo a causa della mancanza di candidati idonei con le competenze o le caratteristiche giuste per il ruolo. Despite numerous job openings, unemployment continues to climb.

L'aumento della disoccupazione nel Brandeburgo potrebbe portare a discussioni più intense sulle strategie per migliorare la [occupazione e la sicurezza sociale] nella regione. Le imprese di Berlino e del Brandeburgo spesso lottano per trovare candidati idonei per le loro posizioni [occupazione e sicurezza sociale] a causa della mancanza di candidati qualificati.

