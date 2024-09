- In Brandenburg si registrano incidenze di furto di veicoli notevolmente più elevate

Circa mille e trecento autovetture assicurate sono state rubate in Brandeburgo lo scorso anno. Ciò ha determinato un aumento del 20% dei furti di veicoli rispetto all'anno precedente, secondo l'analisi dell'Associazione tedesca delle assicurazioni (GDV). "Il Brandeburgo rimane la regione con il maggior rischio di furti d'auto per i proprietari di veicoli", ha dichiarato l'associazione.

Su ogni 10.000 veicoli assicurati, sono stati rubati 11 in Brandeburgo. A livello nazionale, questo tasso è solo del 4. Soltanto a Berlino (42) e Amburgo (13) i numeri superano quelli del Brandeburgo.

Il danno finanziario ha registrato un aumento del quasi 30% per raggiungere i 30,7 milioni di euro nell'anno. In generale, le compagnie assicurative hanno pagato circa 23.200 euro per ogni incidente di furto d'auto.

