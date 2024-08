- In Brandenburg rimangono vacanti circa 455 posti di insegnamento permanenti

Per l'anno accademico successivo, ci sono ancora 455 posizioni di insegnamento a tempo pieno vacanti in Brandeburgo. Secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'Istruzione Steffen Freiberg (SPD) durante una conferenza stampa presso la cancelleria di stato il 29 agosto, 378 di queste posizioni sono state pubblicizzate. La differenza tra le due cifre è dovuta a processi di reclutamento in corso e posizioni che devono ancora essere annunciate, ha spiegato il ministero.

Riguardo alle vacanze, Freiberg ha ammesso: "Era prevedibile che non saremmo riusciti a coprire completamente il vuoto". Ha sottolineato che la situazione non poteva essere nascosta e la carenza di insegnanti era la maggiore sfida, che interessava tutte le scuole dello stato.

Tuttavia, il ministro ha rassicurato che le ore di insegnamento core sarebbero state mantenute per tutte le scuole. In caso di necessità, i tagli sarebbero stati effettuati prima sui soggetti elettivi e, se fosse diventato molto stretto, le ore di supporto sarebbero state ridotte. "L'impatto varia", ha detto Freiberg. Le scuole più grandi sono meglio attrezzate per gestire le carenze rispetto a quelle più piccole.

Sono stati recentemente assunti numerosi nuovi insegnanti. In totale, sono stati impiegati 1.512 insegnanti a tempo indeterminato e 1.601 a tempo determinato, tra cui circa 1.700 nuovi insegnanti. Secondo il ministro, ciò significa che ci sono tanti insegnanti che lavorano nelle scuole di Brandeburgo quanti ce ne sono stati negli ultimi vent'anni.

Ciò è dovuto anche a iniziative come il programma 63+, che sostiene la prosecuzione dell'impiego degli insegnanti. Finora, questo ha beneficiato oltre 430 insegnanti per l'anno scolastico successivo.

Freiberg ha menzionato che stanno valutando l'utilizzo delle posizioni del dipartimento di educazione dell'Università di Potsdam per far fronte alla carenza di insegnanti, dicendo: "Stiamo esplorando la possibilità di assumere insegnanti dal dipartimento di educazione dell'Università di Potsdam".

Per affrontare la carenza di insegnanti, Freiberg ha suggerito: "Inoltre, stiamo pianificando di collaborare più strettamente con l'Università di Potsdam per formare e educare più insegnanti per il nostro stato".

