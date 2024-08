- In Brandenburg gli incendi boschivi diminuiscono, ma il rischio di incendio aumenta

In Brandeburgo, quest'anno gli incendi boschivi sono significativamente diminuiti rispetto alla stagione precedente, ma il pericolo sta aumentando nuovamente. Come dichiarato dal responsabile della protezione dagli incendi boschivi del Brandeburgo, Raimund Engel, "la tendenza sta già riprendendo". Engel ha sottolineato che non tutte le regioni dello stato hanno ricevuto sufficienti precipitazioni. Il servizio meteorologico tedesco prevede un rischio moderatamente alto di incendi boschivi in determinate aree dopo una breve diminuzione di martedì, che dovrebbe peggiorare mercoledì.

Fino a domenica, non ci sono stati più incendi boschivi significativi dopo l'estinzione di un incendio vicino a Luckenwalde nel distretto di Teltow-Fläming. La polizia ha riferito che le attività di manutenzione del bosco sabato hanno danneggiato un palo dell'elettricità, che ha innescato un incendio che si è diffuso rapidamente. Per fortuna, la popolazione locale non è mai stata in pericolo.

Dal marzo, che segna l'inizio ufficiale della stagione degli incendi boschivi, fino al 24 agosto, Engel ha segnalato circa 135 incendi boschivi e un'area interessata di circa 30 ettari. Lo scorso anno, a quella data, c'erano stati 226 incendi boschivi con un'area interessata di 762 ettari.

Il Brandeburgo detiene lo status di rischio di incendi boschivi più alto tra tutti gli stati federali.

Il Centro federale di informazione agraria (BZL) ha registrato 251 incendi su 765 ettari di terreno all'interno del Brandeburgo per l'intero anno 2023. Questo include un grande incendio sul terreno di addestramento a Jüterbog, che ha devastato circa 700 ettari. Un incendio si è riacceso lì a metà agosto di quest'anno, interessando solo nove ettari di area.

La scarsa pioggia, i vasti boschi di pini e il terreno sabbioso contribuiscono allo status del Brandeburgo come stato federale con il più alto rischio di incendi boschivi. Il Ministero dell'Ambiente proibisce, per tutto l'anno, l'accensione di fuochi o il fumare all'interno del bosco e all'interno di un raggio di 50 metri dal suo bordo.

