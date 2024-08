- In Brandenburg, dopo l'assalto, misure di sicurezza rafforzate

Misure di sicurezza potenziate sono in vigore nel Brandeburgo dopo l'attacco con coltello fatale a Solingen, che ha causato tre morti. Secondo il Ministro dell'Interno Michael Stübgen (CDU), queste misure sono state rapidamente adattate alla situazione presente per tutti gli eventi pubblici e i festival popolari.

"Si noterà una maggiore presenza della polizia," ha detto. "Purtroppo, non possiamo escludere completamente la possibilità che ci siano individui nel Brandeburgo che cercano di replicare incidenti come quelli di Mannheim o Solingen."

Stübgen ha sottolineato che "la sicurezza e l'ordine pubblico sono minacciati". Si sta valutando l'idea di creare zone prive di coltelli nei festival popolari o negli eventi pubblici. Ha sostenuto poteri estesi per la polizia in relazione alle leggi sulle armi e un maggiore ruolo federale nel facilitare il rimpatrio dei foreigners espellibili.

"Data la potenziale minaccia, vengono implementate ulteriori misure di sicurezza oltre alle zone prive di coltelli negli eventi pubblici e nei festival popolari."

