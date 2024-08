- In Brandenburg, c'è un problema di posti vacanti con gli insegnanti, in quanto 455 posti a tempo pieno rimangono vacanti.

Brandenburg si trova in difficoltà nell'assumere insegnanti per l'anno scolastico imminente. Ci sono ancora 455 posizioni a tempo pieno vacanti, secondo il Ministero dell'Istruzione. Al 29 agosto, solo 378 posizioni sono state pubblicizzate, come ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione Steffen Freiberg durante una conferenza stampa alla Cancelleria di Stato. La differenza tra i due numeri è dovuta ai processi di reclutamento in corso e ad alcune posizioni ancora da elencare, secondo l'esplicazione del ministero.

Anche se la situazione non è molto migliore rispetto all'anno scorso, Freiberg, politico dell'SPD, si aspettava di non poter riempire completamente i vuoti. All'inizio dell'anno scolastico dello scorso anno, circa 460 posizioni di insegnamento erano ancora vacanti.

La carenza di insegnanti rimane la maggiore preoccupazione dello stato, interessando tutte le scuole all'interno di esso. Tuttavia, Freiberg ha assicurato che gli orari di insegnamento principali saranno mantenuti. In caso di necessità, le materie opzionali verranno ridotte e, in casi estremi, le ore di supporto verranno cancellate. L'impatto varia, con le scuole più grandi che hanno un compito più facile nel compensare rispetto a quelle più piccole, ha detto Freiberg.

L'aumento della popolazione studentesca è uno dei motivi della carenza di insegnanti. Si prevede che circa 5.000 studenti in più si iscriveranno all'anno scolastico imminente, grazie a forte coorti di nascita e afflusso da Berlino, secondo la dichiarazione del ministro.

In totale, sono stati assunti 1.512 insegnanti a tempo indeterminato e 1.601 a tempo determinato. Più della metà di questi sono entrati lateralmente, arrivando quasi a 1.700 insegnanti. Freiberg si aspetta che il Brandeburgo e forse l'intera regione della Germania orientale dipenderanno a lungo termine dagli entranti laterali, con la loro quota che aumenta costantemente.

Con l'anno scolastico imminente, più insegnanti lavoreranno nelle scuole del Brandeburgo che mai negli ultimi 20 anni. Secondo Freiberg, "Stiamo ancora assumendo. I numeri sono dinamici".

Le nuove strategie per affrontare la carenza di insegnanti hanno anche dato risultati. Ad esempio, il programma 63+, che aiuta a mantenere l'occupazione degli insegnanti, ha ridotto il numero di pensionamenti. Il modello U70, che offre incentivi agli insegnanti già in pensione, ha mostrato successo iniziale, ha detto Freiberg. Ad oggi, più di 430 insegnanti attuali e

