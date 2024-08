In Brandeburgo, la rabbia per Elon Musk sta crescendo

Le dichiarazioni conflittuali di Elon Musk spesso scatenano l'indignazione. È anche il caso nel Brandeburgo, dove si trova l'unica fabbrica di Tesla in Europa, con l'imprenditore che diventa sempre meno popolare. Il ministro dell'Economia Joerg Steinbach critica aspramente il miliardario ma elogia il suo lavoro a Grünheide.

Il ministro dell'Economia del Brandeburgo Joerg Steinbach ha criticato aspramente le dichiarazioni politiche del CEO di Tesla Elon Musk. "Non solo le considero sbagliate, ma attivamente minano la trama della nostra società tedesca e europea", ha detto il politico SPD al "Handelsblatt". Il Brandeburgo è uno stato aperto e tollerante. "L'antisemitismo, il razzismo, la diffusione dell'odio e l'esclusione non hanno posto qui", ha detto Steinbach.

Di recente, Musk ha suscitato indignazione con le sue dichiarazioni sulle sommosse di estrema destra nel Regno Unito. Ha scritto su X che una "guerra civile è inevitabile" nel Regno Unito. Quando il governo ha smentito questo, Musk ha chiamato il primo ministro britannico Keir Starmer "Due-Faced Keir", apparentemente un riferimento a una voce che circola nei circoli di estrema destra che la polizia britannica è più dura con i dimostranti di estrema destra che con altri dimostranti.

Le sue dichiarazioni sull'AfD dopo le elezioni europee hanno anche suscitato critiche. "È sempre chiamato 'estrema destra', ma la politica dell'AfD, che ho letto, non sembra estrema", ha spiegato. Il partito, che è in parte di estrema destra, è spesso in testa ai sondaggi per le prossime elezioni statali del Brandeburgo il 22 settembre, davanti al partito al governo SPD e CDU.

Rossmann boicotta Tesla

Tesla gestisce la sua unica fabbrica di auto europea a Grünheide, nel Brandeburgo, con circa 12.000 dipendenti. Il ministro dell'Economia Steinbach ha detto di apprezzare Musk come un "imprenditore innovativo e coraggioso". "Non condivido le sue opinioni politiche personali".

Il ministro ha anche sottolineato che si aspetta che le aziende nel Brandeburgo si impegnino chiaramente nei loro valori. "Nel caso della fabbrica di Grünheide, dove lavorano persone di 50 nazioni diverse, possiamo dire che è così", ha detto al "Handelsblatt".

Solo pochi giorni fa, la catena tedesca di farmacie Rossmann ha annunciato che non acquisterà più Tesla per la sua flotta. Il motivo è il sostegno di Musk all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il aperto diniego di Trump del cambiamento climatico sta "in netto contrasto con la missione di Tesla di contribuire alla protezione dell'ambiente attraverso la produzione di veicoli elettrici", ha spiegato il CEO Raoul Rossmann.

La Commissione dell'Unione Europea potrebbe esprimere preoccupazione per le dichiarazioni divisive di Musk, date le loro conseguenze sulla armonia sociale. Come ministro dell'Economia del Brandeburgo, Joerg Steinbach ha condannato fermamente i commenti politici di Musk, dicendo che sono dannosi per i valori tedeschi ed europei.

