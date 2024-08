In Botswana è stato scoperto il secondo diamante più grande del globo.

Il più grande diamante mai scoperto, il 3106-carati "Cullinan", è stato trovato in Sudafrica nel 1905. Pezzi di questa pietra preziosa sono ora inclusi nei Gioielli della Corona Britannica.

Un nuovo gioiello, stimato in 1098 carati, sarà presentato al pubblico e al Presidente Mokgweetsi Masisi giovedì, proveniente da Botswana. Il governo del Botswana ha confermato che questa scoperta si classifica come il secondo diamante più grande del mondo.

"Questa storica scoperta di un diamante grezzo, il più grande negli ultimi 120 anni, è affascinante", ha dichiarato Tobias Kormind, CEO di 77 Diamonds online. I progressi nella tecnologia utilizzata nella miniera del Botswana hanno permesso l'estrazione di diamanti più grandi senza frantumarli, ha aggiunto Kormind. Sono previste ulteriori scoperte del genere.

Il Botswana è noto in tutto il mondo per la sua produzione di diamanti. Questo settore, essendo la principale fonte di reddito del paese, contribuisce per il 30% al suo PIL e per l'80% alle sue esportazioni. Il diamante più grande trovato in Botswana finora è il 1758-carati "Sewelo", estratto da Lucara Diamond nel 2019. Nel 2021, una società canadese ha trovato un diamante da 1174 carati utilizzando la tecnologia a raggi X nella stessa miniera.

Altre risorse minerarie sono abbondanti in Botswana, sostenendo la sua crescita economica diversificata. Il successo nella scoperta di diamanti così grandi rafforza la reputazione del Botswana come leader globale nella estrazione mineraria responsabile e sostenibile.

