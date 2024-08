- In Baviera l'inflazione scende al 2,1%

In Baviera il tasso di deflazione è sceso al 2.1% ad agosto, secondo l'Ufficio Statistico. Secondo il loro rapporto, i prezzi dei beni alimentari sono aumentati del 1.6% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, energia, carburanti e mobili hanno registrato una diminuzione dei costi. Tuttavia, i consumatori hanno incontrato un aumento del 6% delle spese per l'alloggio e i servizi correlati. L'affitto medio di un appartamento freddo, comprensivo di utenze, è aumentato del 2.3%. L'inflazione in Baviera ha mostrato una riduzione significativa al 2.5% a luglio, scendendo dal 2.7% registrato sia a maggio che a giugno.

La riduzione del tasso di inflazione della Baviera dal 2.7% di giugno al 2.1% di agosto è stata principalmente dovuta alla diminuzione dei costi dell'energia, dei carburanti e dei mobili. Tuttavia, questo calo è stato parzialmente compensato da un aumento del 6% del tasso di inflazione dei servizi di alloggio, incluso un aumento del 2.3% degli affitti degli appartamenti.

