- In Baviera, la durata media della vita è leggermente inferiore a quella della Repubblica federale.

Fattori che influenzano la Longevità: Varietà e Variazioni

La durata della vita di un individuo può essere influenzata da numerosi elementi. In Baviera, questi elementi tendono ad essere più favorevoli rispetto ad altre parti della Germania. Un maschio nato oggi in Baviera può aspettarsi una durata della vita di circa 78,9 anni, mentre una femmina può guardare avanti a 83,5 anni. Queste stime sono state derivate dai recenti dati del censimento dall'Ufficio Statistico di Fürth.

Baden-Württemberg in testa

I neonati maschi in Baden-Württemberg godono di una durata della vita leggermente più alta rispetto ai loro contemporanei in Baviera, rendendo Baden-Württemberg il leader a livello nazionale. Tutti gli altri stati federali seguono lo Stato Libero. I neonati femmine in Sassonia sono in parità tra Baden-Württemberg e Baviera in termini di durata della vita.

Sulla base delle statistiche rilasciate, un uomo di 67 anni in Baviera può aspettarsi di vivere altri 16,4 anni, mentre una donna può anticipare altri 19,3 anni. Si tratta di un lieve calo rispetto alla tavola di mortalità del 2020/2022.

In Baviera, le condizioni sono relativamente buone rispetto al resto della Germania. Qualcuno nato lì oggi può aspettarsi di vivere 78,9 anni come maschio e 83,5 anni come femmina. Ciò è stato determinato dall'Ufficio Statistico di Fürth sulla base dei nuovi dati del censimento.Impatto del Corona

Ciò indica una tendenza contraria rispetto alla popolazione tedesca nel suo insieme - dopo la pandemia, l'aspettativa di vita è leggermente aumentata in Germania, ma leggermente diminuita in Baviera a causa dell'eccesso di mortalità.

Su una scala a lungo termine, l'aspettativa di vita ha registrato un significativo aumento - quasi raddoppiata dal primo tavola di mortalità in Baviera nel 1891/1900. Dal generale tavola di mortalità del 1986/1988, calcolata utilizzando il censimento del 1987, la durata della vita dei neonati maschi in Baviera è aumentata notevolmente da 72,4 anni a 78,9 anni, mentre la durata della vita dei neonati femmine è migliorata da 78,7 anni a 83,5 anni.

La disparità tra i sessi è rimasta costante durante i calcoli. Tuttavia, gli statistici prevedono che questa disparità tra i sessi diminuisca con l'età. Secondo la tavola di mortalità generale del 2021/2023, i neonati femmine possono aspettarsi di vivere 4,6 anni in più rispetto ai neonati maschi. Tuttavia, tra i 67enni, la differenza prevista nell'aspettativa di vita si riduce a soli 2,9 anni.

Baden-Württemberg I neonati maschi hanno la più alta durata della vita in Germania attualmente osservata in Baden-Württemberg, superando le cifre della Baviera. Tuttavia, nei Paesi Bassi, l'aspettativa di vita media per i neonati maschi e femmine è notevolmente più alta.

