In Bassa Sassonia, un individuo abbatte un bovino agitato con un'arma da fuoco.

Una mucca indisciplinata ha causato subbuglio a Celle, Bassa Sassonia, creando una situazione pericolosa in una zona residenziale e costringendo un ciclista a scendere dalla bicicletta. Secondo quanto riferito dalla polizia di Celle, l'animale schiumante si è dimostrato impossibile da domare e alla fine è stato abbattuto da un cecchino. Per fortuna, il ciclista non ha riportato ferite.

In una serata di lunedì, la mucca è fuggita e ha corso selvaggia per circa un'ora e mezzo nel settore di Westercelle. I tentativi disperati della polizia e dei contadini di calmare e catturare l'animale sono risultati vani.

Il suo sfrenato vagabondaggio l'ha portata a distruggere diverse recinzioni prima di irrompere infine nel cortile di una chiesa vicina. Tutti i tentativi di calmarla sono falliti e un attento cacciatore ha mirato e posto fine alla sua fuga. La causa del suo comportamento incontrollato rimane un mistero.

La polizia è stata avvertita della situazione caotica a Westercelle e si è unita agli sforzi per domare la mucca selvaggia. Nonostante i loro migliori sforzi, la polizia non è riuscita a contenere l'animale.

