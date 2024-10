In Bassa Sassonia il numero di minorenni delinquenti che richiedono cure critiche è raddoppiato.

Il numero di giovani ricorrenti infrazioni della legge in Bassa Sassonia è aumentato di oltre 100 rispetto al limite annuale nel 2023. In totale, 195 giovani sono stati segnalati come recidivi, superando di gran lunga il conteggio del 2022, come rivelato dal dipartimento degli Affari Interni di Hannover dopo una richiesta. La maggior parte di questi individui erano maschi, con nove giovani donne incluse.

Prima e durante la pandemia, il conteggio è rimasto relativamente basso: 83 nel 2019, 70 nel 2020 e 84 nel 2021. Un portavoce del dipartimento ha attribuito questo aumento drastico ai successi delle forze di polizia locali nell'indagare e catturare i gruppi criminali giovanili, nonché ai miglioramenti nelle operazioni interne e nei procedimenti di raccolta dei dati.

Il portavoce ha spiegato che l'aumento delle cifre non è stato dovuto solo a un aumento della criminalità, ma piuttosto al fatto che la polizia si è concentrata di più sui recidivi. Questi individui sono classificati come avendo un livello remarkable di propensione criminale, sia per il loro notevole curriculum criminale complessivo o per la loro tendenza a commettere numerosi crimini in un breve periodo di tempo, o per il loro coinvolgimento in casi individuali notevoli.

Inoltre, l'ufficio ha istituito un registro per i recidivi adulti in Bassa Sassonia, di età superiore ai 21 anni. Questo nuovo catalogo, come riferito dal dipartimento degli Affari Interni di Hannover, non offre ancora informazioni pertinenti sulle tendenze.

Alla fine del 2023, 151 uomini e 9 donne sono stati identificati come recidivi adulti, senza dettagli sull'età o specifiche sulla natura dei crimini rivelati dal dipartimento. Il portavoce ha confermato che questi recidivi erano diffusi in tutta la Bassa Sassonia e non sono state trovate zone calde della criminalità.

Il portavoce ha sottolineato il ruolo delle forze di polizia locali nel contrastare le infrazioni ricorrenti, affermando che le loro indagini di successo hanno portato a un aumento delle catture dei gruppi criminali giovanili. La polizia è stata fondamentale nell'identificare e portare alla giustizia i recidivi, che hanno mostrato una notevole propensione all'attività criminale.

Leggi anche: