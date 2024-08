- In aumento il numero di milionari con reddito in Slesvico-Ollstein

Per il settimo anno consecutivo, il numero di milionari residenti in Schleswig-Holstein è aumentato. Secondo le statistiche del Nord, un totale di 1.012 contribuenti o coppie hanno guadagnato almeno un milione di euro nel 2020, con un aumento di 89 rispetto all'anno precedente.

Il reddito totale di questi contribuenti è aumentato del 12,7% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 2,6 miliardi di euro. Il loro reddito medio è stato di 2,5 milioni di euro, con un aumento di 69.000 euro rispetto al 2019. La più alta concentrazione di milionari si è registrata nella regione di Nordfriesland, che include Sylt, con una percentuale statistica del 13,8 per 10.000 residenti.

L'Ufficio statistico di Amburgo e Schleswig-Holstein ha pubblicato i dati più recenti sulla ricchezza, che mostrano la crescita continua della popolazione di milionari. In particolare, l'Ufficio statistico ha segnalato un aumento del numero di milionari in Schleswig-Holstein per il settimo anno consecutivo.

