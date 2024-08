- In attesa di un abbondante raccolto, i coltivatori di cannabis rimangono ottimisti

Agricoltori di hops in Germania si aspettano un raccolto abbondante e un aumento dei guadagni quest'anno. Dopo due anni secchi, avranno un raccolto "soddisfacente" per la prima volta, come suggerito dalla loro organizzazione a Wolnzach, in Baviera.

Con circa 49.000 tonnellate, è il 19% in più rispetto all'anno scorso e il 9% superiore alla media dei raccolti degli ultimi dieci anni. Il contenuto di acidi alpha nell'hops - un parametro cruciale per la qualità - sta migliorando e si prevede che tornerà a livelli normali.

Il tempo è stato clemente con loro da maggio ad agosto, offrendo più pioggia rispetto agli anni precedenti. "Le hops sono in ottima forma e il primo raccolto inizierà nella prossima settimana", ha riferito l'organizzazione.

La maggior parte del raccolto è già stata venduta

Nonostante il mercato saturo a causa della ridotta consumazione di birra a livello globale e dei birrai che hanno accumulato hops di recente, "il raccolto del 2024 offre un barlume di speranza per slightly higher revenues per gli agricoltori di hops", ha dichiarato l'organizzazione. Ciò è dovuto al fatto che la maggior parte del raccolto è già stata venduta con contratti a prezzo fisso. Inoltre, si prevede che questi contratti saranno rispettati a causa dei maggiori volumi di raccolta. Negli Stati Uniti, le aree di coltivazione di hops sono diminuite di un quarto negli ultimi due anni.

Nella regione di coltivazione di hops leader al mondo, la Hallertau tra Monaco, Ingolstadt e Landshut, si prevede un raccolto di 42.350 tonnellate. A Tettnang sul lago di Costanza e nella regione di coltivazione dell'Elba-Saale, si prevedono circa 2.900 tonnellate, e a Spalt a sud di Norimberga, 765 tonnellate, con Bitburg che produce 37 tonnellate di hops.

Gli agricoltori di hops in Baviera, in particolare nella rinomata regione della Hallertau, si aspettano un raccolto abbondante quest'anno.

Questa prospettiva positiva per la Baviera si allinea con l' overall improvement in hop quality and quantity across Germany, come suggerito dal miglioramento del contenuto di acidi alpha e dai maggiori volumi di raccolta.

