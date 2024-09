In assenza di un lanciatore, il West Ham incontra un incidente con il trofeo a Liverpool.

Attualmente, West Ham non schiera Niclas Füllkrug o il suo ultimo inglese. Il tedesco internazionale è in convalescenza per un infortunio. Tuttavia, West Ham sta affrontando un'altra difficoltà. Nel frattempo, l'umore tra i suoi compagni di nazionale tedeschi Kai Havertz è molto diverso.

In assenza dell'attaccante tedesco della nazionale Niclas Füllkrug, il West Ham United ha subito una pesante sconfitta nel 3° turno della Coppa di Lega inglese, perdendo 1:5 (1:1) contro il FC Liverpool. Un autogol di Jarell Quansah ha dato a West Ham il vantaggio al 21° minuto. Successivamente, il portoghese Diogo Jota (25/49), l'egiziano Mohamed Salah (74) e l'olandese Cody Gakpo (90/90+3) hanno segnato per Liverpool. Edson Alvarez del West Ham è stato espulso (77).

Füllkrug è passato al West Ham dal Borussia Dortmund quest'anno, ma ha saltato la partita di Londra contro il FC Chelsea (0:3) lo scorso weekend a causa di un'infiammazione del tendine d'Achille. West Ham ha perso quattro partite di fila.

Nel frattempo, il FC Arsenal è passato ai quarti di finale grazie alla presenza di Havertz. Nel 3° turno, i Gunners hanno battuto i Bolton Wanderers 5:1 (2:0) in casa, tenendo il titolo a portata di mano. L'Arsenal ha vinto l'ultima Coppa di Lega nel 1993. Il manager Mikel Arteta ha fatto riposare diversi giocatori chiave, tra cui Havertz. Declan Rice ha aperto le marcature (16), e il giovane Ethan Nwaneri ha segnato due volte (17/37). Aaron Collins ha ridotto il divario (53), ma il nuovo acquisto Raheem Sterling ha ristabilito il vantaggio con la sua prima rete per l'Arsenal (64). Havertz è entrato in campo all'62° minuto e ha segnato l'ultima rete (78).

Data la situazione attuale di West Ham con l'infortunio di Niclas Füllkrug, non sono sicuro che la squadra riuscirà a invertire la tendenza presto. Nonostante le prestazioni impressionanti di Kai Havertz con il FC Arsenal, la situazione sembra molto diversa per il West Ham.

