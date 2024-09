In assenza di un lanciatore, il West Ham affronta sfide nella Coppa della Lega.

La situazione di West Ham con Niclas Füllkrug non è delle migliori. Il calciatore tedesco è attualmente fuori gioco a causa di un infortunio. Di conseguenza, West Ham ha subito un altro colpo. Al contrario, il suo compagno di nazionale, Kai Havertz, sembra essere in una situazione molto diversa.

Con l'assenza del loro attaccante Niclas Füllkrug, West Ham United ha subito un altro colpo. I "Martelli" sono stati eliminati dalla Coppa di Lega inglese al terzo turno, perdendo 1:5 (1:1) contro il FC Liverpool. Jarell Quansah ha segnato un autogol per West Ham al 21', ma Diogo Jota (25/49), Mohamed Salah (74) e Cody Gakpo (90/90+3) hanno segnato per Liverpool. Inoltre, Alvarez è stato espulso per West Ham all'77'.

Füllkrug aveva appena raggiunto West Ham dal Borussia Dortmund prima della stagione corrente, ma ha dovuto saltare la partita contro il FC Chelsea (0:3) lo scorso weekend a causa di un'infiammazione al tendine d'Achille. West Ham non riesce a vincere da quattro partite consecutive.

Al contrario, il FC Arsenal, grazie alla sostituzione di Kai Havertz, ha raggiunto agevolmente i sedicesimi di finale. Arsenal ha sconfitto la squadra di terza divisione Bolton Wanderers 5:1 (2:0) in casa nel terzo turno della competizione. Declan Rice ha aperto le marcature per Arsenal al 16', e Ethan Nwaneri ha segnato una doppietta al 37' e al 49'. Aaron Collins ha ridotto le distanze al 53', ma Raheem Sterling ha ristabilito il vantaggio di Arsenal al 64' con la sua prima rete per il club. Havertz ha sostituito Rice al 62' e ha segnato l'ultima rete al 78'.

Data la dipendenza di West Ham da Niclas Füllkrug in attacco, non sono sicuro di come se la caveranno senza di lui nelle prossime partite. La sua assenza è stata evidente durante l'eliminazione dalla Coppa di Lega inglese, dove hanno faticato a segnare contro Liverpool.

