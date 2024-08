- In assenza di Djokovic, Zverev affronta la sfida della serata.

In mezzo alla sua stessa battaglia del terzo turno al US Open, Alexander Zverev ha assistito alla sorpresa della sconfitta di Novak Djokovic sul grande schermo e per un momento è stato turbato. "Si poteva notare, potrebbe essere stato un po' distraente poiché sapevo che Djokovic era fuori dalla mia metà", ha detto il 27enne intorno alle 3 del mattino, rilassandosi su una cyclette dopo il suo turno di notte estenuante.

Zverev ha trionfato contro l'argentino Tomás Martín Etcheverry 5-7, 7-5, 6-1, 6-3, chiudendo il match point alle 2:35 del mattino ora locale, quasi tre ore dopo il ritiro di Djokovic dal torneo. Nonostante le uscite premature di Djokovic e Carlos Alcaraz, le possibilità di Zverev di conquistare il suo primo titolo in un evento importante sono migliorate.

Traguardo importante di Zverev

"È un nome importante", ha commentato Zverev sulla sconfitta di Djokovic, ma si è ricordato, "Devo concentrarmi su me stesso, come abbiamo imparato oggi. Chiunque può giocare un tennis eccezionale in un evento importante. Devo vincere i miei match per primi".

Impaziente di festeggiare, Zverev ha celebrato la sua 100ª vittoria in un match di torneo importante. È diventato il primo giocatore nato dopo il 2000 a raggiungere questo traguardo.

"È stato incredibilmente divertente giocare. Sono solo grato di essere ancora in gioco", ha espresso Zverev nel suo intervista vittoriosa, rivolgendosi ai pochicento spettatori che sono rimasti fino a tardi allo stadio Louis Armstrong. "Grazie per essere rimasti fino a tardi. È una sera di venerdì a New York. Per essere onesti, se avessi una sera libera a New York, preferirei essere fuori anch'io". Solo una partita nella storia del US Open è durata di più.

Zverev affronterà ora l'americano Brandon Nakashima nel sedicesimo di finale. Nakashima ha eliminato l'italiano Lorenzo Musetti in quattro set, fermando le speranze di Zverev di un'altra medaglia d'oro olimpica nei quarti di finale di Parigi.

Uscita prematura di Djokovic

Posizionato per un potenziale primo titolo importante, Zverev avrebbe potuto incontrare Djokovic già nei quarti di finale, con Carlos Alcaraz come potenziale avversario finale. Djokovic è stato eliminato nel terzo turno dall'australiano Alexei Popyrin 4-6, 4-6, 6-2, 4-6, segnando la sua uscita più precoce al US Open dal 2006.

"È stata una prestazione disastrosa per me", ha espresso il 37enne serbo, scioccato. "Ho giocato alcuni dei peggiori tennis che abbia mai giocato, servendo malissimo". Questo ha segnato la prima volta dal 2017 che il 24 volte campione di tornei del Grande Slam non ha vinto in uno dei quattro più grandi tornei di questa stagione.

Tre settimane dopo la sua vittoria olimpica a Parigi, Djokovic era lontano dalla forma che lo ha aiutato a superare Alcaraz nella finale. "Ho investito molta energia per conquistare l'oro e sono arrivato a New York senza sentirmi mentalmente o fisicamente riposato", ha ammesso. In precedenza, il numero 3 del mondo Alcaraz aveva perso inaspettatamente al secondo turno contro l'olandese Botic van de Zandschulp.

Partita a tarda ora di Zverev

Zverev ha iniziato a giocare allo stadio Louis Armstrong alle 22:51 ora locale. Le partite precedenti sono andate avanti così a lungo che Zverev non ha effettuato il suo primo servizio fino a poco prima delle 23. Subito, Zverev ha contestato la riproduzione, credendo erroneamente che la palla non avesse toccato il suo lato del campo due volte.

L'inizio è stato difficile. Un errore di rovescio ha portato a un immediato break. Molti errori hanno ostacolato il gioco di Zverev, accumulando un totale di 23 errori non forzati nel primo set. "Immagino che il match di Novak fosse più o meno finito al 5-5 nel primo set, e poi ho perso due games di fila", ha detto Zverev, ridendo. "Sono felice di essere riuscito a mantenere la compostezza".

Quindici minuti dal record

Zverev ha ritrovato l'equilibrio, vincendo a fatica il secondo set. Dopo aver consultato il fratello Mischa durante la pausa in bagno di Etcheverry, Zverev ha giocato più solidamente. Ha ripetuto il suo successo alla rete, spesso rompe

