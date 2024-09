In assenza del nostro aiuto, gli ospedali e i giovani si trovano in una situazione di vulnerabilità.

Baerbock Giustifica la Fornitura di Armi Difensive all'Ucraina, Avverte Contro il Calo del Sostegno a Kiev La cancelliera tedesca Baerbock giustifica la fornitura di armi difensive all'Ucraina e mette in guardia contro il calo del sostegno a Kiev. Smentisce la falsa idea che ci sarebbe meno conflitto e morti in Ucraina se non venissero fornite armi difensive, dicendo: "L'idea che non ci sarebbero conflitti e morti in Ucraina se non ci fossero armi difensive è semplice quanto falsa". Baerbock ha fatto queste dichiarazioni durante il dibattito generale dell'ONU a New York giovedì. Ha aggiunto: "Se la Russia ferma la sua aggressione, la guerra finisce. Ma se l'Ucraina smette di difendersi, è la fine dell'Ucraina". In risposta al bombardamento da parte del presidente Putin di un ospedale pediatrico dopo aver ricevuto un invito a una conferenza di pace, Baerbock sottolinea che sarebbe "lasciare gli ospedali e i bambini dell'Ucraina senza protezione se ritirassimo il nostro sostegno, il che potrebbe portare a ulteriori atrocità, forse anche in altri paesi". Ha anche fatto notare che la Russia ha ripetutamente minacciato l'inviolabilità dei confini della Lettonia, dell'Estonia, della Lituania e della Polonia.

Golob Promuove il Discorso Sull'Utilizzo di Armi a Lungo Raggio per la Difesa dell'Ucraina Il governo sloveno consiglia di non prendere decisioni affrettate sulla deployement di armi occidentali a lungo raggio sul territorio russo, riconoscendo le perplessità della Germania. Il primo ministro Golob ha sottolineato che non è saggio pregiudicare a priori determinati argomenti. Ha suggerito che tutte le opzioni possibili dovrebbero essere considerate, scegliendo alla fine quella più adatta alla situazione attuale. Golob ha affrontato le preoccupazioni sull'uso di missili cruise a lungo raggio nel conflitto ucraino, rivelando che Germania e Stati Uniti sono stati restii a questa idea.

Baerbock Esorta l'Iran a Fermare l'Aiuto alla Guerra della Russia La cancelliera tedesca Baerbock esorta l'Iran a interrompere ogni forma di supporto alla guerra della Russia contro l'Ucraina, nonché il trasferimento di missili balistici e droni. Il ministero degli Esteri tedesco ha rilasciato questa dichiarazione sulla piattaforma X, dopo l'incontro di Baerbock con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araktschi ai margini dell'Assemblea generale dell'ONU a New York.

Trump Organizza un Incontro con Zelenskyy a New York L'ex presidente degli Stati Uniti Trump ha pianificato di incontrarsi con il presidente ucraino Zelenskyy venerdì a New York. L'incontro è previsto presso la Trump Tower a Manhattan, secondo Trump. Zelenskyy avrebbe prolungato il suo soggiorno negli Stati Uniti per incontrare Trump dopo il suo incontro di giovedì con il presidente Joe Biden. Prima del suo viaggio, Zelenskyy aveva espresso il desiderio di incontrare Biden, Trump e la vicepresidente Kamala Harris per presentare il suo "piano di vittoria" per porre fine alla guerra in Ucraina. Leggi di più qui.

Harris Assicura Zelensky del Sostegno degli Stati Uniti, Avverte Subdolamente Contro la Vittoria di Trump La candidata alla presidenza degli Stati Uniti Harris ha promesso il suo sostegno continuo al presidente ucraino Zelenskyy e ha indirettamente messo in guardia contro la vittoria di un oppositore repubblicano (non menzionato) nelle prossime elezioni. Ha dichiarato: "Il mio impegno verso il popolo ucraino rimane incrollabile. (...) Starò accanto all'Ucraina e lavorerò diligentemente per garantire che l'Ucraina emerga vittoriosa in questo conflitto, vivendo in sicurezza e prosperità". Ha sottolineato la necessità che la risoluzione del conflitto sia una decisione collettiva e cooperativa, avvertendo che alcuni negli Stati Uniti tenterebbero di imporsi sulla fine del conflitto costringendo l'Ucraina a cedere territorio significativo, accettare la neutralità e rinunciare alle garanzie di sicurezza da parte di altri paesi - proposte che rispecchiano le richieste di Putin.

L'Ucraina Rapporta il Bombardamento a Ovest di Kherson Le forze russe hanno bombardato il villaggio di Tomyna Balka a ovest della città ucraina di Kherson sotto il controllo ucraino giovedì, causando la morte di una donna e il ferimento di un'altra persona, come riportato su Telegram.

La Gran Bretagna Fornirà Altri Sistemi d'Artiglieria Autopropulsi all'Ucraina Il Regno Unito fornirà ulteriori sistemi d'artiglieria AS90 all'esercito ucraino. Sono già stati forniti 10 di questi sistemi all'Ucraina e altri 6 saranno consegnati nelle prossime settimane, secondo il ministero della Difesa britannico.

L'ONU Lotta per Ottenere Fondi per l'Aiuto all'Ucraina per la Sopravvivenza Invernale L'ONU non ha sufficienti fondi per sostenere la popolazione ucraina durante l'inverno, con Karolina Lindholm Billing, coordinatrice dell'UNHCR per l'Ucraina, che ha dichiarato di essere attualmente solo al 47% del finanziamento necessario per questa crisi. Lo scorso anno, a questa

21:00 Biden in Conferenza con Zelensky: la Russia non avrà la meglioDurante il loro primo incontro a Washington, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha garantito al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky il continuo sostegno degli Stati Uniti. "La Russia non uscirà vincitrice, vincerà l'Ucraina", ha dichiarato Biden mentre accoglieva Zelensky nell'Oval Office alla Casa Bianca: "E saremo al tuo fianco in ogni passo". Scopri di più qui.

