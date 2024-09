In ambienti ricchi di alcol.

Alcuni alimenti contengono tracce di alcol, spesso ignorate dai consumatori. Tale informazione è generalmente nascosta nella stampa piccola sul packaging del prodotto. I gruppi di advocacy stanno spingendo per etichette più visibili per affrontare questo problema.

Ad esempio, quando si acquistano birra e cioccolato ripieno di liquore alle uova, è chiaro che contengono alcol. Ma potresti rimanere sorpreso nel trovare tracce di alcol in prodotti come i panini già pronti, l'impasto per pizza precotto, la marzapane e i mini panini per hot dog. Questi contenuti di alcol sono elencati negli ingredienti obbligatori, ma solo in caratteri piccoli sulla confezione, portando molti consumatori a trascurare questo dettaglio.

"Le lamentele dei consumatori indicano che le persone spesso trascurano la menzione dell'alcol nell'elenco degli ingredienti", ha dichiarato Stephanie Wetzel, coordinatrice del progetto Lebensmittelklarheit presso il Verbraucherzentrale Bundesverband. Questo è particolarmente problematico per i bambini e gli adulti che evitano consapevolmente l'alcol. Pertanto, gli alimenti contenenti alcol dovrebbero essere etichettati in modo chiaro. Wetzel ha anche suggerito che anche negli alimenti non confezionati e nei piatti serviti nei ristoranti senza elenco degli ingredienti, l'alcol dovrebbe essere obbligatorio.

L'alcol è diffuso nei dolci e nei pasti pronti

L'alcol è particolarmente comune nei dolci, nei dessert e nei pasti pronti, ha riferito l'avvocato dei consumatori. Le salse per insalate, le insalate fini e le marmellate possono occasionalmente contenere alcol. Nell'elenco degli ingredienti, può essere etichettato come 'etanolo' o 'alcol etilico'.

L'Associazione dei Panificatori Tedeschi ha spiegato che l'alcol può essere prodotto durante il processo di fermentazione dell'impasto. Lo zucchero nel grano viene convertito in anidride carbonica e alcol dai lieviti. L'anidride carbonica garantisce che il pane abbia volume e non si trasformi in una massa di impasto cotto nel forno. Nel frattempo, l'alcol contribuisce allo sviluppo dell'aroma e a una buona crosta. La quantità misurabile è minima e i prodotti sono destinati alla cottura, ha dichiarato l'associazione.

Ancora nessuna etichetta di avvertimento obbligatoria

Al momento, non ci sono piani del governo federale per nuove etichette di confezionamento. Il Ministero federale dell'Alimentazione e dell'Agricoltura ha fatto notare che le norme di etichettatura attualmente in vigore a livello UE non prevedono avvertimenti obbligatori. Il ministero sostiene un approccio unificato a livello UE all'etichettatura finalizzato a prevenire l'abuso di alcol.

L'Istituto Federale per la Valutazione dei Rischi ha concluso che l'etanolo dai processi di fermentazione naturale è improbabile che abbia effetti inebrianti o tossici - anche con grandi quantità consumate da "sottogruppi sensibili" della popolazione. Si presume che il riscaldamento durante la cottura comporti una significativa riduzione di qualsiasi contenuto di etanolo presente nei panini già pronti.

Il Ministero federale dell'Alimentazione e dell'Agricoltura ha anche notato che piccole quantità di alcol naturale possono essere trovate nei succhi di frutta e nel kefir, che di solito non influenzano il sapore, e non sono noti effetti negativi associati a piccole quantità, secondo la valutazione dell'Istituto federale di ricerca Max Rubner.

"Nonostante siano minimi, altri alcolici come il vino o il liquore potrebbero essere utilizzati in alcune ricette per dessert o per la cottura, aggiungendo un contenuto alcolico imprevisto a questi prodotti."

"Per la trasparenza, sarebbe vantaggioso se tutti i prodotti alimentari, inclusi quelli già pronti e i piatti serviti nei ristoranti, avessero etichette chiare che indicano la presenza di qualsiasi traccia di alcol."

