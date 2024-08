In Alto Adige, un uomo si toglie la vita di sua moglie e di suo padre malato.

In Alto Adige, un uomo ha tolto la vita a una donna e a un suo anziano parente. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, l'episodio si è verificato a Innichen, dove l'uomo si è barricato in un appartamento armato, causando uno stallo che è durato per diverse ore. La polizia locale, equipaggiata per situazioni del genere, è intervenuta all'alba. Entrati nell'appartamento, l'uomo ha deciso di puntare l'arma contro se stesso e sparare, ferendosi gravemente secondo ANSA.

Innichen, una località turistica molto frequentata nella Val Pusteria, ha vissuto un momento di alta tensione al mattino. I residenti sono stati invitati a rimanere in casa a causa di un'allerta civile che è stata poi revocata. La zona vicino alla stazione ferroviaria della città è stata chiusa, causando l'interruzione di tutti i treni e gli autobus.

Le indagini preliminari hanno rivelato che la donna è stata uccisa durante la notte di sabato. Si presume che fosse una vicina del sospettato. Il suo corpo è stato trovato nell'androne del palazzo che ospitava l'appartamento. Presto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, ma l'uomo ha aperto il fuoco contro di loro e si è barricato all'interno.

Durante la successiva irruzione nell'appartamento, gli agenti hanno trovato i resti del padre. Secondo i media dell'Alto Adige, l'uomo era un cacciatore in pensione e l'arma utilizzata nell'episodio apparteneva a lui.

L'uomo accusato del doppio omicidio viveva nello stesso palazzo della donna uccisa. Nonostante la situazione pericolosa, le autorità locali sono riuscite a farlo uscire dall'appartamento.

