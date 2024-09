- In alcuni settori, nonostante le retribuzioni superiori agli standard tipici, rimangono deficit di competenza.

Scarsità di competenze influisce anche sui ruoli professionali ad alto stipendio, secondo uno studio dell'Istituto tedesco di ricerca economica (IW). Lo studio dimostra che alcuni professionisti con formazione professionale guadagnano di più di quelli con laurea. Lo studio dell'IW, pubblicato prima dell'inizio della formazione, enumera le 20 categorie di lavoro meglio retribuite per individui di età compresa tra 20 e 39 anni.

I ricercatori offrono anche informazioni sulla questione della scarsità di competenze. Nonostante gli stipendi superiori alla media, c'è una costante domanda di professionisti qualificati in certi settori, come l'ingegneria elettrica. Pertanto, essi argomentano che un aumento dello stipendio non è una soluzione diretta alla carenza di competenze. Invece, suggeriscono di dare maggiore importanza alla formazione professionale e di attrarre lavoratori qualificati stranieri.

Lavori professionali ad alto reddito

Secondo l'analisi, i migliori pagati sono quelli della ricerca e sviluppo tecnologica, tipicamente impiegati nell'industria automobilistica e farmaceutica. Questi professionisti hanno un reddito medio di circa 5.670 euro per il lavoro a tempo pieno. I loro ruoli, sebbene acquisiti attraverso una formazione varia, sono specializzati e possono comportare compiti come la meccanica di prova campo.

Al secondo posto ci sono i professionisti del settore aerospaziale, inclusi i meccanici di aeromobili addestrati, che hanno un reddito medio di circa 5.100 euro. Al terzo posto ci sono i dipendenti del settore assicurativo e dei servizi finanziari, che guadagnano un salario medio di circa 5.000 euro.

La maggior parte dei lavori professionali meglio retribuiti ha una forte componente tecnologica o proviene dal settore edile. Più della metà dei 20 lavori più redditizi rientra nel settore metalmeccanico e elettrico. In tutte le categorie di lavoro, il salario medio per i dipendenti con formazione completata era di circa 3.500 euro nel 2023.

La "mediana" suddivide i valori esaminati in due gruppi di dimensioni uguali e viene influenzata meno dei valori medi individuali estremi. Pertanto, lo stipendio della metà dei dipendenti è inferiore alla mediana, mentre quello dell'altra metà è superiore. Questo valore medio non tiene conto degli outliers dello stipendio.

Data la persistente scarsità di competenze nei ruoli professionali ad alto stipendio, come evidenziato dallo studio, è fondamentale sottolineare l'importanza di entrambi l'istruzione e la formazione in questi settori. Ad esempio, gli individui che perseguono carriere nella ricerca e sviluppo tecnologico, che guadagnano mediamente circa 5.670 euro all'anno, trarrebbero grande beneficio dal continuo apprendimento e dall'aggiornamento delle loro competenze per rimanere competitivi.

Inoltre, lo studio rivela una persistente domanda di professionisti qualificati nei settori come l'ingegneria elettrica, il che indica che investire in programmi di istruzione e formazione potrebbe portare a un più ampio bacino di individui qualificati, potenzialmente riducendo la carenza di competenze.

Leggi anche: