Circa un quinto dei guidatori con assicurazione auto completa nello Schleswig-Holstein, in particolare in aree come Flensburg, Kiel e Rendsburg-Eckernförde, viene riclassificato in categorie regionali più costose, secondo l'Associazione tedesca delle assicurazioni (GDV). Questa modifica colpisce numerosi proprietari di veicoli in queste regioni. In particolare, le compagnie assicurative possono applicare questa modifica alle future polizze, anche per i contratti esistenti.

Le classi regionali forniscono informazioni sugli incidenti causati da guidatori registrati in specifici distretti. In genere, una classe regionale più alta si traduce in un premio assicurativo più elevato. Altri fattori, come il tipo di veicolo, l'età del guidatore e il numero di anni senza incidenti, influenzano également l'importo del premio.

Secondo il GDV, circa 360.000 guidatori in regioni come Nordfriesland, Lauenburg e Rendsburg-Eckernförde vedranno un aumento della loro classe regionale di responsabilità civile. D'altra parte, circa 170.000 guidatori a Kiel e Dithmarschen potrebbero trarre beneficio da valutazioni migliorate. Purtroppo, il GDV non ha rivelato le ragioni sottostanti di questo cambiamento.

A Amburgo, sia le classi regionali dell'assicurazione completa che quelle della responsabilità civile sono le più costose nello Schleswig-Holstein. In particolare, l'assicurazione parziale completa, che copre incidenti come i danni causati dalle tempeste, è più costosa a Schleswig-Flensburg e Nordfriesland.

Inaspettatamente, la classificazione elevata di Amburgo non è cambiata significativamente. In genere, le classi regionali presentano tassi più elevati nelle aree urbane a causa della maggiore frequenza degli incidenti causati dal traffico più intenso.

Nonostante si trovino in una classe regionale più costosa, molti guidatori a Schleswig-Flensburg e Nordfriesland scelgono ancora di mantenere l'assicurazione parziale completa. Di fronte all'aumento dei premi assicurativi, alcuni proprietari di veicoli in queste regioni stanno considerando l'aggiornamento dei loro veicoli a modelli in gruppi assicurativi più bassi.

Il GDV, un'associazione automobilistica tedesca rinomata, ha evidenziato che la riclassificazione dei guidatori in categorie regionali più costose potrebbe portare a un potenziale aumento della domanda di veicoli più piccoli e a basso consumo di carburante in aree come Flensburg e Kiel.

