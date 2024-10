In alcuni casi, le posizioni specifiche spesso utilizzate durante le valutazioni della pressione sanguigna possono causare letture errate.

È stato suggerito che posizionare e sostenere il braccio in modo inconsistente durante un test della pressione sanguigna potrebbe portare a una diagnosi errata di ipertensione, che alcuni professionisti temono potrebbe portare a trattamenti non necessari.

Uno studio pubblicato sulla rivista JAMA Internal Medicine il lunedì ha scoperto che appoggiare il braccio sulle gambe durante un test della pressione sanguigna può aumentare la lettura sistolica di 3,9 mm Hg e la lettura diastolica di 4 mm Hg. Mettere il braccio lungo il fianco può aumentare la lettura sistolica di 6,5 mm Hg e la lettura diastolica di 4,4 mm Hg.

La pressione sanguigna viene misurata in mm Hg (millimetri di mercurio), che consiste di due numeri - la lettura superiore o sistolica e quella inferiore o diastolica. Una persona viene considerata ipertesa se ha letture costanti di 130/80 o superiori.

La dott.ssa Tammy Brady, autrice senior dello studio e vicecapo per la ricerca clinica nel dipartimento di pediatria della Scuola di Medicina dell'Università Johns Hopkins, ha dichiarato: "I professionisti sanitari devono essere ricordati dell'importanza di seguire questi passaggi correttamente". La sua speranza è che lo studio aumenti la consapevolezza di quanto siano importanti fattori come la posizione del braccio per l'accuratezza della misurazione della pressione sanguigna.

Brady spera anche che la ricerca educhi i pazienti, dandogli la possibilità di chiedere misurazioni accurate in un'ambientazione clinica. Ha aggiunto: "Poiché molti pazienti si basano sulle misurazioni della pressione sanguigna a casa per la diagnosi, la valutazione e il trattamento dell'ipertensione, spero che questo studio educhi anche loro su come posizionare correttamente le braccia a casa, poiché i nostri risultati si applicano anche alle misurazioni casalinghe".

Lo studio è stato condotto da ricercatori dell'Università Johns Hopkins, che hanno reclutato 133 adulti di Baltimora, nel Maryland, tra agosto 2022 e giugno 2023. I partecipanti, di età compresa tra 18 e 80 anni, sono stati assegnati casualmente a misurare la pressione sanguigna con il braccio in tre diverse posizioni - sostenuto su una scrivania, come raccomandato dalla pratica standard; sostenuto sulle gambe; o penzolante lungo il fianco, senza sostegno.

Ogni partecipante ha effettuato un totale di 12 misurazioni della pressione sanguigna con il braccio in ciascuna delle diverse posizioni. Quando i partecipanti avevano il braccio sostenuto su una scrivania come raccomandato dalle linee guida cliniche, la media della loro lettura della pressione sanguigna era di 126/74, hanno trovato i ricercatori. Tuttavia, quando i partecipanti avevano il braccio appoggiato sulle gambe durante le letture, la media della pressione sanguigna era di 130/78 e quando il braccio era penzolante lungo il fianco, la media delle loro letture era di 133/78.

Brady è rimasta sorpresa dalla significativa differenza nelle letture della pressione sanguigna quando il braccio era posizionato in posizioni alternative, dichiarando: "Non ci aspettavamo che ci fosse una tale differenza quando il braccio era posizionato in queste due posizioni alternative. Le abbiamo testate perché quelle sono le posizioni in cui la maggior parte delle persone ha la pressione sanguigna misurata, secondo i dati e le osservazioni personali".

Ci sono diversi motivi fisiologici per cui le misurazioni della pressione sanguigna potrebbero essere sovrastimate se il braccio non è correttamente posizionato o sostenuto. Una maggiore distanza verticale tra il cuore e il punto in cui viene posizionata la cuffia può aumentare la pressione idrostatica nelle arterie a causa della forza di gravità, portando a una sovrastima della pressione sanguigna. Un braccio non sostenuto può anche causare contrazione muscolare, che potrebbe portare a un aumento della pressione sanguigna.

Misurazione corretta della pressione sanguigna

I nuovi risultati dello studio sono coerenti con le ricerche precedenti che hanno dimostrato che posizioni del braccio non sostenute o posizionate sotto il livello del cuore possono sovrastimare una lettura della pressione sanguigna.

La dott.ssa Nichola Davis, vicepresidentessa e chief population health officer di NYC Health and Hospitals, che non ha partecipato allo studio, ha commentato: "Questo studio ci fornisce una misura più precisa di quanto questo abbia un impatto".

Secondo le ultime linee guida cliniche, ci sono diversi passaggi chiave da seguire per una misurazione accurata della pressione sanguigna, tra cui:

Usare la cuffia di dimensioni appropriate.

Avere la schiena sostenuta.

Mantenere i piedi piatti sul pavimento con le gambe non incrociate.

Posizionare la cuffia al livello del cuore con il braccio sostenuto su una scrivania o un tavolo.

L'uso di una cuffia per la pressione sanguigna di dimensioni inappropriate può distorcere le letture effettuate dai dispositivi di misurazione automatica della pressione sanguigna, come uno studio pubblicato lo scorso anno sulla rivista JAMA Internal Medicine ha dimostrato. I ricercatori hanno trovato che l'uso di cuffie per la pressione sanguigna standard di dimensioni regolari ha portato a "letture sorprendentemente inaccurate" per i partecipanti che richiedevano cuffie di dimensioni diverse, in particolare per coloro che richiedevano cuffie più grandi.

Ci sono alcuni passaggi che le persone dovrebbero seguire prima di misurare la pressione sanguigna, ha detto la dott.ssa Gail Adler, endocrinologa cardiovascolare e co-specialista del Centro Ipertensione del Brigham and Women's Hospital, che non ha partecipato allo studio nuovo.

"Nei 30 minuti prima di misurare la pressione sanguigna, non si dovrebbe fumare, fare esercizio fisico, assumere caffeina, alcolici e... non avere discussioni importanti. Non si dovrebbe essere psicologicamente stressati", ha detto Adler.

Innanzitutto, si dovrebbe trovare una sedia comoda, regolare la posizione in modo appropriato e rilassarsi per cinque minuti senza parlare. Mantenere il braccio a riposo, mantenere una postura eretta con la schiena dritta e assicurarsi che le gambe non siano incrociate, con entrambi i piedi piatti sul pavimento. È importante evitare di dover fare pipì durante questo processo per prevenire un aumento della pressione sanguigna. Quando si misura la pressione sanguigna, la cuffia deve essere posizionata direttamente sul braccio, non sopra i vestiti.

L'ambiente domestico spesso porta a letture più rilassate e naturali della pressione sanguigna, poiché gli studi suggeriscono che le misurazioni della pressione sanguigna a casa servono come un'indicazione migliore del livello di pressione sanguigna regolare rispetto alle letture in ufficio.

In pratica clinica, le misurazioni della pressione sanguigna vengono spesso effettuate in modo improprio, portando a informazioni fuorvianti che hanno il potenziale per influenzare le decisioni mediche sulla gestione della pressione sanguigna in circa il 20% al 45% dei pazienti, secondo l'American Medical Association.

Attenzione alla corretta misurazione della pressione sanguigna è diventata più importante per i membri del nostro team di studio, inclusi me, quando si tratta di garantire una misurazione corretta per la nostra pressione sanguigna così come per i nostri familiari.

'Evitate conclusioni affrettate'

L'ipertensione aumenta il rischio di malattie cardiache e ictus, che sono le principali cause di morte negli Stati Uniti.

Circa la metà degli adulti americani soffre di ipertensione, ma meno del 25% di queste persone ha la pressione sanguigna sotto controllo, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti.

Nel Regno Unito, il trattamento dell'ipertensione non è sufficientemente aggressivo, secondo il dott. Dave Montgomery, cardiologo del Piedmont Healthcare di Atlanta che non ha partecipato allo studio nuovo.

"L'ipertensione è uno dei fattori di rischio più comuni per le malattie cardiovascolari e è relativamente facile da diagnosticare e gestire. Purtroppo, l'ipertensione spesso passa inosservata, contribuendo significativamente alla morbilità e mortalità cardiovascolare", ha detto Montgomery.

Riguardo allo studio nuovo, non crede che un errore di lettura della pressione sanguigna di 4-5 mmHg a causa della posizione del braccio potrebbe portare a una diagnosi errata o a un trattamento eccessivo, come un cambiamento nella prescrizione o l'aggiustamento della dose.

"Se una persona ha una pressione sanguigna normale, una differenza di 4 mmHg non avrà alcun impatto. Tuttavia, in una persona diagnosticata con ipertensione, una differenza di 5-10 punti potrebbe indicare che non abbiamo raggiunto il controllo desiderato", ha spiegato Montgomery. Ha sottolineato che la pressione sanguigna può variare notevolmente in pochi minuti, influenzata da fattori fisici e dallo stato emotivo di un individuo.

"In generale, dobbiamo evitare di trarre conclusioni affrettate sulla base di una sola lettura della pressione sanguigna. La pressione sanguigna persistentemente alta richiede un trattamento aggressivo per ridurre il carico di malattie cardiache", ha concluso.

L'importanza di posizionare e sostenere correttamente il braccio durante un test della pressione sanguigna è evidenziata in uno studio, poiché una posizione del braccio scorretta può portare a letture gonfiate e potenzialmente a trattamenti non necessari. Mantenere una buona salute comporta il monitoraggio regolare della pressione sanguigna, sia a casa che in clinica, e comprendere l'importanza di una corretta posizione del braccio può aiutare a garantire letture accurate.

