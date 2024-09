- In alcuni casi, frequentare un'azienda di appuntamenti online può portare a stanchezza o stanchezza.

Con una mano che stringe il cellulare, l'altra che scorre un'app, compare sullo schermo il volto di uno sconosciuto. Un'occhiata veloce e una decisione è presa: attrazione o meno. Tap, tap.

Il dating online è presente da un po' di tempo ormai. Un recente sondaggio di Bitkom in Germania indica che 20 milioni di persone hanno utilizzato app come Tinder, Parship, Bumble e altre. Circa il 60% di loro ha trovato connessioni significative attraverso queste piattaforme. Bitkom ha intervistato 1.005 persone in Germania di età superiore ai 16 anni per ottenere questi dati.

Timidezza giovanile

Molti giovani spesso si sentono insicuri quando si trovano di fronte a numerose opzioni nella ricerca di un compagno. Questo è stato evidenziato da uno studio dell'India presentato a una conferenza a Praga. Circa la metà dei partecipanti, prevalentemente di età compresa tra 18 e 30 anni, ha riferito di sentirsi confusi nella ricerca di un partner, con le donne che lo sperimentano più frequentemente degli uomini.

I ricercatori collegano questa incertezza alle foto digitalmente modificate e all'abbondanza di potenziali corrispondenze su internet. Essere costantemente esposti a immagini manipolate può aumentare le aspettative sui potenziali partner, mentre essere bombardati da un numero eccessivo di opzioni su app di appuntamenti e social media può influire significativamente sulla realtà e sulle aspettative dei giovani sulla potenziale partner.

Stanchezza da appuntamenti

Wera Aretz, una terapeuta di coppia e psicologa della Hochschule Fresenius di Colonia, si preoccupa della stanchezza da appuntamenti. Lo stress e la frustrazione sostenuti nel dating online possono portare a questo sindrome psicologica, come riportato nel suo articolo sulla "Journal of Business and Media Psychology". Anche se la stanchezza da appuntamenti non è una malattia a sé stante, può manifestarsi in stanchezza emotiva, cinismo e riduzione delle prestazioni. Si stima che colpisca circa il 14% degli utenti delle piattaforme di appuntamenti.

Coloro che sono più suscettibili a sperimentare la stanchezza da appuntamenti sono coloro che soffrono di monotonia mentre scorrono i profili in cerca di una corrispondenza interessante. Alcune persone possono trascorrere ore a leggere i profili e a inviare gli stessi messaggi, solo per rimanere senza appuntamenti. La pratica del "ghosting", ovvero essere improvvisamente ignorati o bloccati senza spiegazioni, rappresenta anche un rischio per la stanchezza da appuntamenti. Gli studi hanno dimostrato che le persone con bassa autostima o problemi di attaccamento sono particolarmente colpite.

Il sistema ingiusto

"Il dating online non è affatto giusto", afferma Johanna Degen, psicologa sociale e terapeuta di coppia a Flensburg. "È estremamente sessista e discriminatorio. Raramente si vedono persone con disabilità su app di appuntamenti".

Menzogne, tradimenti e autopromozione

Per questo motivo, le persone cercano di presentare il meglio di sé e di distinguersi dalla folla, suggerisce Degen. Tuttavia, lei avverte: "Più ottimizzo il mio profilo, più stress ho, perché devo vivere all'altezza di questa versione perfetta di me stessa come identità e poi sperimentare la delusione degli altri durante l'appuntamento".

La terapeuta di coppia Aretz ha notato l'autopromozione nei suoi clienti. Gli uomini spesso esagerano l'altezza, le donne mentono sull'età nei loro profili. Il livello di istruzione viene spesso rappresentato in modo inaccurato e persino lo stato civile può essere falsificato.

E sembra che questa sia una pratica comune. I ricercatori dell'India hanno scoperto che le persone in relazioni impegnate utilizzano anche piattaforme di appuntamenti. Aretz nota che il fatto di essere in una relazione non è sempre negativo. In determinate circostanze, come una relazione aperta, può essere addirittura positivo. O se una coppia vuole esplorare la propria sessualità con una terza persona. Tuttavia, lei avverte: "Se un partner non sa che l'altro utilizza piattaforme di appuntamenti, può certo portare a malintesi".

Connessioni globali

Aretz riconosce il vantaggio del dating online nel consentirci di connetterci con potenziali partner a grandi distanze, con coppie più diversificate. Le classi sociali giocano un ruolo minore in questo spazio digitale. Secondo lei, "Il vantaggio più significativo è che possiamo connetterci casualmente e giocosamente con un numero quasi incredibilmente vasto di persone che non incontreremmo mai sulla strada per la scuola, il lavoro o al supermercato - e da diversi backgrounds socio-culturali. Posso incontrare persone dall'India, dalla Turchia, dalla Grecia - da tutto il mondo con un solo clic".

despite the persistent stereotype, surveys indicate that individuals on dating apps aren't only looking for brief encounters. Only 6% of users are seeking casual relationships, while 71% want a committed one.

Trovare il successo nel dating

Alcuni terapeuti di coppia raccomandano app a pagamento per trovare il partner perfetto, poiché gli utenti tendono a essere più seri. Tuttavia, per i giovani, Aretz dice che app gratuite come Tinder o OkCupid possono essere più efficaci a causa della loro base di utenti più giovane.

Certo, tutti sono unici e devono essere considerate le preferenze individuali. Aretz sottolinea che è importante non presentarsi come qualcuno che non si è, come mostrare solo le foto migliori e elencare le migliori qualità. Bisogna solo attrarre coloro che si interessano veramente. Per trovare la persona giusta, bisogna essere onesti e scartare il resto: "Per trovare l'ago nel pagliaio, devi bruciare il pagliaio".

Nella ricerca di qualcuno di speciale, l'incertezza può essere travolgente, soprattutto per i giovani. Nonostante la confusione e l'essere bombardati dalle opzioni, si può ancora esprimere sentimenti di affetto, come dire "ti amo" a una potenziale corrispondenza con cui ci si è connessi online.

Le piattaforme di appuntamenti online possono offrire opportunità per incontrare persone da backgrounds diversi, ma la pressione per presentare un sé idealizzato può portare a stress e delusione. Tuttavia, essere fedeli a se stessi e onesti nel proprio profilo può aumentare le possibilità di trovare una corrispondenza compatibile, potenzialmente portando a una dichiarazione d'amore sentita.

