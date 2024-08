- In alcune regioni i raccolti di mele sono quasi inesistenti

La raccolta delle mele in Germania quest'anno è prevista essere la più bassa degli ultimi sette anni. I produttori si aspettano un rendimento significativamente inferiore alla media del 734.000 tonnellate, secondo una stima di luglio dell'Ufficio federale di statistica. Ciò rappresenterebbe circa il 22% in meno rispetto all'anno scorso e il 26,3% inferiore alla media del decennio.

In particolare, negli stati sudorientali come la Turingia e la Sassonia, le gelate tardive hanno causato la congelazione dei boccioli e una scarsa produzione di frutti, ha riferito l'ufficio statistico. Le grandinate hanno inoltre contribuito al problema. Le abbondanti piogge e il clima spesso umido e fresco hanno ostacolato lo sviluppo del frutto in seguito. Si prevedono perdite di resa fino al 90%.

A causa delle perdite di resa nell'est, si prevede che tre quarti della raccolta delle mele in Germania quest'anno provenga dalle principali regioni di coltivazione del Baden-Württemberg (Lago di Costanza) e della Bassa Sassonia (Antico Territorio). Questi due stati rappresentano circa il 60% della superficie totale di coltivazione delle mele in Germania. Il Baden-Württemberg è anche l'unica regione che si aspetta una raccolta superiore alla media di prugne e susine. Si prevede che la Germania raccoglierà circa 37.100 tonnellate di questi frutti quest'anno, notevolmente inferiore al solito.



