A partire dal nuovo anno, diverse città e comuni stanno pianificando l'implementazione di una nuova tassa sulla proprietà. Tuttavia, molti proprietari immobiliari sono ancora all'oscuro del costo esatto, poiché la tariffa cruciale, una percentuale aggiunta alla fine del calcolo, non è stata ancora annunciata in gran parte dei luoghi. La maggior parte delle città prevede di rivelare le proprie tariffe solo in autunno.

Secondo l'Associazione Tedesca dei Comuni e dei Municipi, questo ritardo è dovuto all'impossibilità di ottenere le valutazioni immobiliari necessarie. Tuttavia, un'indagine condotta da Capital tra i 16 ministeri delle finanze degli stati indica che gli uffici delle tasse hanno già inviato notifiche che rivelano il nuovo valore della tassa sulla proprietà. L'Unione Tedesca delle Tasse (DSTG) sostiene questo, affermando che il 93-95% dei proprietari immobiliari ha presentato le proprie dichiarazioni fiscali e che circa il 90% è stato valutato.

Nonostante ciò, gli uffici delle tasse sono stati sommersi da obiezioni. Dopo l'appello del Bundesverband der Steuerzahler (BdSt) alla resistenza, il tasso di obiezioni è notevolmente aumentato: il tasso di obiezioni è eccezionalmente alto al 20%. Questo è confermato anche dalle statistiche del Ministero federale delle finanze, che mostrano che sono state ricevute quasi 10 milioni di nuove obiezioni nel 2023, un aumento del 233% rispetto all'anno precedente.

Una tassa sulla proprietà neutrale dal punto di vista delle entrate per chi?

Con i comuni che ancora non hanno rivelato le proprie tariffe, molti proprietari di case e appartamenti sono incerti. La nuova valutazione ha portato a valori della tassa sulla proprietà che sono notevolmente più alti dei vecchi valori uniformi per la maggior parte delle proprietà. A causa della base di calcolo più alta, il carico fiscale è probabile che aumenti per molti, anche se i comuni mantengono le proprie tariffe invariati.

Several federal states now aim to inform their citizens about the range within which the municipalities' rates should fall to implement the "revenue-neutral" reform. The government had promised this when the Federal Constitutional Court called for property tax reform in 2018. The municipalities should set their rates so that their property tax revenue after the reform is similar to that before. This reform should not be used to increase taxes. However, this does not mean that every property owner will pay the same property tax in 2025 as before. Some may face increased or even decreased burdens.

Registri di trasparenza in sette stati

Mentre la Sassonia, la Renania Settentrionale-Vestfalia e l'Assia hanno già pubblicato tariffe appropriate sui loro siti web, il Baden-Württemberg, la Renania-Palatinato e lo Schleswig-Holstein prevedono di istituire i loro registri di trasparenza a settembre o ottobre. Il Brandeburgo prevede di seguire a novembre. Questi registri dovrebbero servire come guida per le persone chiave negli uffici municipali e nei consigli su come mantenere la tassa sulla proprietà complessivamente a un livello stabile.

Tuttavia, gli stati possono fare solo raccomandazioni per le tariffe e i comuni e i municipi decidono ultimately how high their rate must be to fund schools, kindergartens, and road maintenance with the tax revenue.

Il Basso Sassonia e il Meclemburgo-Pomerania Anteriore hanno adottato un approccio intermedio. Lì, i comuni sono tenuti a pubblicare la tariffa fiscale neutrale dal punto di vista delle entrate. Se un comune desidera discostarsi da questo, deve anche annunciarlo. "Ciò garantisce la massima trasparenza", dice il Ministero delle finanze del Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

Mentre alcuni stati federali non hanno piani per un registro di trasparenza. Secondo il Ministero delle finanze della Sassonia-Anhalt, se la tassa sulla proprietà è strutturata in modo neutrale dal punto di vista delle entrate dipende in gran parte dal comportamento responsabile dei comuni all'interno della loro autonomia fiscale. Il governo dello stato considera anche un registro poco affidabile, poiché i proprietari immobiliari sono più preoccupati per gli impatti specifici della riforma sulle loro proprietà che per la neutralità delle entrate.

Il Ministero delle finanze della Turingia non vuole un registro di trasparenza perché limiterebbe l'autonomia fiscale dei comuni e causerebbe un alto carico amministrativo: "Il modello di tassa sul territorio del land è solo molto approssimativamente calcolabile e limita il potere decisionale dei sindaci e dei consigli cittadini".

È un po' più chiaro negli stati cittadini. A Hamburg, le trattative sono ancora in corso su quale tassa applicherà ai proprietari immobiliari e alle proprietà di Hamburg. A Bremen, è già stato raggiunto un accordo su una tariffa del 755%. La città di Bremerhaven, che fa parte di Bremen, fissa la propria tariffa ma ha promesso la neutralità delle entrate, secondo le informazioni del Senato.

Berlino è stato il primo stato federale a fissare una tariffa sulla proprietà per il 2025 a febbraio. Per le proprietà costruite e costruibili, è stato quasi dimezzato dalla tariffa corrente dell'810% al 470%. La riduzione è necessaria perché le proprietà nell'est erano state precedentemente sottovalutate a causa della divisione della città e il carico fiscale per i proprietari a Est-Berlino sarebbe dovuto aumentare significativamente dal 2025.

In questo contesto, è importante notare che la decisione di rivelare le tariffe sulla proprietà cade sotto la giurisdizione di ciascun comune. Pertanto, i proprietari di casa in molte aree attendono con ansia informazioni dal loro comune locale riguardo alle tariffe fiscali specifiche.

Inoltre, per mantenere la trasparenza e rispettare la promessa di una riforma della tassa sulla proprietà neutrale dal punto di vista delle entrate, alcuni stati incoraggiano i comuni a pubblicare le proprie tariffe in modo trasparente, consentendo ai cittadini di capire come saranno influenzati dalle tasse.

