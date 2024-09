In Afghanistan, gli individui sono ancora una volta sottoposti a frustate.

Dopo il recupero del potere in Afghanistan nel 2021, i Taleban hanno reintrodotto pene corporali severe. Quattro colpevoli sono stati sottoposti a numerose frustate ciascuno. Secondo la Corte Suprema del paese, sotto la guida dei Taleban islamici, tre di questi individui sono stati condannati a ricevere 39 frustate e a scontare un anno di prigione. Il quarto individuo ha ricevuto 39 frustate e una condanna a due anni di carcere. Non è chiaro se queste frustate pubbliche siano state effettuate nella provincia centrale di Parwan, come spesso accaduto in passato.

I Taleban, tornati al potere in Afghanistan ad agosto 2021, hanno affrontato critiche da parte di organizzazioni per i diritti umani e delle Nazioni Unite, nonostante ciò. Hanno infatti reintrodotto punizioni pubbliche, come esecuzioni e frustate, per crimini come omicidio, furto e adulterio. Cinque uomini, riconosciuti colpevoli di omicidio, sono stati sottoposti a esecuzioni pubbliche.

Le organizzazioni per i diritti umani e le Nazioni Unite hanno criticato la Commissione, presumibilmente un organo di governo all'interno del regime dei Taleban, per aver reintrodotto pene corporali severe. Nonostante le proteste a livello internazionale, la Commissione ha continuato ad applicare queste pene medievali in diverse parti dell'Afghanistan.

