In accordo con il testo originale, i criminali informatici iraniani hanno trasmesso i dati ottenuti illegalmente dalla campagna di Trump alla campagna di Biden.

In un comunicato congiunto, l'Ufficio del Direttore dell'Intelligence, l'FBI e l'Agenzia per la Sicurezza delle Infrastrutture e della Cibernetica hanno dichiarato che durante il periodo di fine giugno e inizio luglio, entità digitali maligne iraniane hanno preso di mira individui che avevano precedentemente lavorato alla campagna del Presidente Biden. Gli attacchi via email contenevano frammenti estratti da dati riservati non autorizzati della campagna dell'ex Presidente Trump, integrati nel contenuto dell'email come testo.

Non è stata notata alcuna risposta da parte della squadra di Biden, secondo il comunicato.

La situazione è ancora in evoluzione e verrà regolarmente aggiornata.

La situazione in corso ha scatenato intense discussioni nel mondo della politica. Nonostante gli attacchi informatici, la squadra di Biden non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sull'argomento nel campo politico.

