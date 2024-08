- In abbondanza pesci morti scoperti nei fiumi della Frisia orientale

Molti pesci morti stanno emergendo nei corsi d'acqua della Frisia orientale. Il distretto di Leer ha rivelato che ciò è dovuto a un livello di ossigeno estremamente basso nell'acqua, che successivamente è tornato a salire.

Durante il weekend, il contenuto di ossigeno è precipitato drasticamente sotto la soglia di 2 milligrammi per litro in alcuni fiumi, come il Jümme vicino a Leer. Tuttavia, le ultime letture hanno mostrato che il livello di ossigeno è risalito a tra 3,49 e 3,83 milligrammi per litro lunedì. Un valore di 4 milligrammi o più suggerisce un miglioramento, secondo un rappresentante del distretto. I club di pesca locali stanno aiutando a rimuovere i corpi dei pesci in putrefazione. Precedenti rapporti su questo problema sono stati pubblicati dal "Ostfriesen-Zeitung" e "NDR".

Secondo il report del broadcaster, anche i fiumi Leda e Aper Tief sono stati colpiti. La tempesta di pioggia pesante di mercoledì potrebbe aver contribuito alla diminuzione dei livelli di ossigeno trasportando acqua di scarico dalle abitazioni nei fiumi. Il portavoce del distretto ha confermato una connessione temporale, ma ha sottolineato che è troppo presto per un verdetto conclusivo. Si tratta di un problema complesso con probabili cause multiple, ha aggiunto il portavoce.

