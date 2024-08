Improvvisamente, le vendite di Wegovy sono deludenti.

Londra — Mercoledì, Novo Nordisk ha rivisto al ribasso le sue stime di profitto annuale dopo aver riportato vendite trimestrali deludenti del suo popolare farmaco per la perdita di peso Wegovy.

La notizia ha interrotto una serie di risultati positivi per la prima azienda del settore che si è aggiudicata un valore di mercato di oltre 500 miliardi di dollari, diventando la società quotata più preziosa d'Europa.

Le azioni di Novo, che hanno registrato un aumento del 230% dal giugno 2021, sono scese del 7,7% nelle prime contrattazioni e del 4,8% alle 9:21 ET.

Il direttore finanziario Karsten Munk Knudsen ha definito la reazione del mercato prevedibile, data la sensibilità del mercato al mega-bloccostellare di Novo, Wegovy.

Il profitto del secondo trimestre ha mancato le aspettative, alimentando le preoccupazioni degli investitori che il dominio di Novo nel mercato in rapida crescita dei farmaci per l'obesità, che alcuni prevedono potrebbe valere circa 150 miliardi di dollari entro i primi anni '30, sia a rischio mentre la società si affretta ad espandere la capacità per soddisfare la domanda esplosiva.

I risultati del secondo trimestre sono "in netto contrasto con i massicci aumenti di vendite e profitti che abbiamo visto lo scorso anno", ha dichiarato Markus Manns, portfolio manager di Union Investment in Germania, azionista di Novo.

Il CEO Lars Fruergaard Jorgensen ha minimizzato le preoccupazioni sulla concorrenza del rivale statunitense Eli Lilly in una chiamata con i giornalisti, affermando di non vedere quegli elementi avere un grande impatto sulle vendite nel prossimo futuro.

Novo continuerà a limitare le forniture della dose più bassa o di avviamento di Wegovy sul mercato statunitense per garantire che i pazienti che iniziano il trattamento possano continuare, ha aggiunto Jorgensen.

Le vendite di Wegovy, il farmaco per la perdita di peso di Novo sul mercato, sono aumentate del 53% a 11,66 miliardi di corone, ben al di sotto dei 13,54 miliardi di corone previsti dagli analisti, mentre le vendite di Ozempic, un farmaco per il diabete con lo stesso principio attivo, hanno mancato leggermente le aspettative.

Novo ha concluso un trial avanzato per la malattia renale in giugno, con un costo di 5,7 miliardi di corone danesi, che ha influito sul profitto operativo.

La società danese ha ridotto la sua stima di crescita del profitto operativo quest'anno tra il 20% e il 28% nelle valute locali, rispetto al precedente 22% - 30%.

Il profitto operativo nel trimestre è aumentato dell'8% a tassi di cambio costanti a 25,9 miliardi di corone danesi (3,8 miliardi di dollari) rispetto ai 27,3 miliardi di corone previsti dagli analisti in un sondaggio LSEG.

Nonostante ciò, Novo ha aumentato le sue stime di crescita delle vendite per quest'anno tra il 22% e il 28% nelle valute locali, rispetto alla precedente stima del 19% - 27%.

Jorgensen ha dichiarato durante la chiamata con i media che l'aggiornamento dimostra la fiducia di Novo nella sua capacità di aumentare ulteriormente la produzione, senza fornire dettagli.

Gli analisti di Barclays e Citi hanno entrambi dichiarato che, sebbene i numeri del secondo trimestre siano stati inferiori alle aspettative, le dichiarazioni di Novo sull'aumento della produzione di Wegovy sono state rassicuranti.

Novo sta spendendo miliardi di dollari per aumentare la produzione di Wegovy per soddisfare la domanda esplosiva e respingere Lilly, che ha lanciato la sua terapia rivale Zepbound negli Stati Uniti lo scorso dicembre.

although, Novo and Lilly are now going head-to-head with obesity treatments in a number of markets, including Britain and Germany, the most lucrative one by far is the US, where more than 70% of adults are obese or overweight.

Lilly will release quarterly numbers Thursday.

Novo said it had withdrawn its submission to US and European regulators for approval of Wegovy to treat heart failure and kidney disease, and planned to resubmit with more data at the start of 2025.

The weak sales of Wegovy have led Novo Nordisk to revise its full-year business profit expectations. With the obesity drug market forecasted to be worth over $150 billion by the early 2030s, the company is racing to expand its capacity to meet the escalating demand.

