Improvvisamente, appare in TV un video del cavallo di Thomas Müller.

Cosa diamine era quello? Durante la semifinale di calcio olimpico tra Germania e USA, la stella del Bayern Thomas Müller è improvvisamente apparsa sullo schermo di ARD a cavallo. Il commentatore sorpreso è rimasto calmo, i telespettatori si sono divertiti. La broadcaster ha chiarito la situazione.

ARD ha attribuito l'improvvisa apparizione di un clip del calciatore del Bayern Thomas Müller a cavallo durante la trasmissione della semifinale di calcio olimpico femminile a un "errore tecnico". "Stavamo registrando l'intervista in studio con Christian Kukuk durante la partita di calcio e volevamo mandare in onda il clip con Thomas Müller," ha detto il capo della squadra di ARD Gerd Gottlob all'agenzia di stampa tedesca. "A causa di un errore tecnico, questo clip è stato poi trasmesso."

Durante la trasmissione della partita tra la squadra tedesca e gli Stati Uniti martedì sera, Müller è stato brevemente visto all'11 minuto, sincronizzando i movimenti delle gambe con un cavallo che gli stava di fronte. "Sto vedendo Thomas Müller con un cavallo ora, non credo che fosse previsto," ha commentato sorpresa la commentatrice Stephanie Baczyk. Molti utenti dei social media hanno commentato l'errore, confusi e divertiti.

La conduttrice Esther Sedlaczek ha anche spiegato la scena ai telespettatori di ARD durante l'intervallo, chiarendo che il clip non era previsto. "Certo, serve potenza nel gioco, ma non era previsto che un cavallo entrasse effettivamente in scena," ha detto la conduttrice. "Esther ha gestito la situazione molto bene," ha detto il capo della squadra di ARD Gottlob.

Il campione olimpico di salto ostacoli Kukuk aveva precedentemente vinto l'oro con il cavallo Checker, che appartiene anche al calciatore del Bayern Müller. La squadra tedesca di calcio femminile ha mancato il posto in finale dopo una sconfitta per 0:1 contro gli Stati Uniti ai tempi supplementari e giocherà per il bronzo.

Le Olimpiadi del 2024 a Parigi potrebbero aver ispirato l'inaspettata inclusione di un cavallo nella trasmissione di ARD, poiché il campione olimpico di salto ostacoli Kukuk è noto per il suo successo con il cavallo Checker del calciatore del Bayern Thomas Müller. Despite the technical error, viewers found the clip with Müller and the horse amusing during the Olympic football semi-final.

