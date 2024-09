- Imprigionamento di lunga durata per eccessiva oscillazione della testa

Un individuo di 21 anni è stato condannato a 10 anni di prigione dal tribunale regionale di Brema per aver causato la morte di un'altra persona. Il giudice che ha pronunciato la sentenza ha detto all'imputato: "Lei è responsabile della morte di un'altra persona".

Il tribunale era convinto della colpevolezza dell'imputato, basandosi sui registri delle chat, sulle registrazioni delle chiamate telefoniche e sui testimoni oculari. È stato stabilito che il giovane aveva discusso dell'incidente con diverse persone, compresa la sua fidanzata, e aveva condiviso dettagli che solo lui poteva conoscere. La sentenza non è definitiva, poiché è ancora possibile fare appello.

Carica con tutta la forza

Il tribunale ha stabilito che l'imputato, i suoi complici e la vittima di 46 anni si trovavano in un bar a bere alcolici e a fumare marijuana per festeggiare il 21° compleanno del giovane a Brema nel settembre 2023.

In seguito, durante la notte, vicino a un tavolo da ping-pong, il giovane, i suoi amici e la vittima si sono incontrati di nuovo. È scoppiata una discussione, che ha portato alla caduta a terra del 46enne. Il tribunale presume che l'imputato abbia poi caricato l'uomo con tutta la forza, causandogli gravi ferite alla testa che hanno portato alla sua morte. I suoi amici hanno quindi chiamato i soccorsi.

Richiesta di assoluzione

L'imputato nato in Germania, che era stato precedentemente condannato per tentato omicidio, ha negato il crimine in tribunale. Il suo avvocato ha richiesto la sua assoluzione. L'accusa ha richiesto una condanna a 10 anni di prigione per omicidio colposo. Il tribunale ha concordato con l'accusa.

La vittima di 46 anni ha subito gravi ferite alla testa, emorragie cerebrali e numerose fratture ossee a seguito dell'impatto, come ha rivelato il giudice. Non ha mai ripreso conoscenza.

Dichiarazioni ingannevoli in tribunale

Secondo il tribunale, gli altri uomini presenti sulla scena del crimine sono rimasti in silenzio o hanno fatto dichiarazioni ingannevoli in tribunale. Un individuo ha addossato la colpa a sé stesso, ma ha descritto un crimine completamente diverso che non corrispondeva alle ferite dell'uomo. Il tribunale ha considerato la sua testimonianza incredibile. Il giudice ha espresso stupore per le false dichiarazioni fatte consapevolmente in un caso così importante.

Le testimonianze e le chiamate telefoniche della fidanzata dell'imputato hanno giocato un ruolo cruciale nelle deliberazioni del tribunale. Lei aveva condiviso informazioni sull'incidente con un'amica e l'imputato aveva confessato a lei. Inoltre, aveva raccontato l'incidente a un'altra donna e aveva dimostrato l'azione violenta che aveva compiuto. Il giudice ha ritenuto che una condanna a 10 anni di carcere fosse adeguata.

Leggi anche: