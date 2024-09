- Impressionante spettacolo sul palco del Lido

Di mercoledì sera a Venezia, l'81° Festival Internazionale del Cinema ospita l'apertura del "Joker: Folie à Deux", il sequel molto atteso del successo del 2019 "Joker". Durante la conferenza stampa del pomeriggio e la foto call sul Lido, la pop star e attrice Lady Gaga (38) ha rubato la scena.

L'ingresso alla moda di Lady Gaga a Venezia

Nata Stefani Germanotta, Lady Gaga ha fatto un'ottima impressione con un elegante abito di velluto nero a maniche lunghe con maniche voluminose e un berretto nero alla moda. Si è unita al cast, tra cui Joaquin Phoenix (49), l'attore premio Oscar che ha interpretato il Joker, e il regista Todd Phillips (53). Phoenix ha optato per un look casual con jeans neri, una maglietta bianca e scarpe da ginnastica, mentre Phillips ha sfoggiato un completo elegante e una camicia bianca aperta.

"Joker" ha raggiunto il suo successo a livello globale al Festival del Cinema di Venezia del 2019, dove è stato onorato con il Leone d'Oro, il premio più prestigioso del festival. Ha poi vinto due premi Oscar. Fino a non molto tempo fa, "Joker" deteneva il titolo del film con la classificazione R più redditizio a livello mondiale. Tuttavia, quel titolo è stato poi conquistato dal film Marvel "Deadpool & Wolverine" nell'estate del 2024.

Cosa aspettarsi in "Joker 2"

Nel sequel "Joker: Folie à Deux", Arthur Fleck (interpretato da Phoenix) si trova nel noto manicomio di Arkham, la prigione di Gotham City per i criminali pazzi. Lì, incrocia il suo cammino con il suo compagno di cella Harleen Quinzel (interpretata da Gaga), lottando con le sue molte personalità e scoprendo la sua passione per la musica, come descritto nella sinossi del film. "Joker 2" uscirà nelle sale cinematografiche tedesche il 3 ottobre.

