- Impressionante debutto per Nusa, "Aumenta significativamente l'autostima"

Marco Rose aveva una buona sensazione riguardo al suo ultimo acquisto, un giocatore preso per 22 milioni di euro. Non appena questo nuovo acquisto è entrato in campo, Antonio Nusa ha segnato il gol decisivo, garantendo una vittoria per 4-1 alla squadra di Lipsia contro il Rot-Weiss Essen nella DFB-Pokal. "Sono contento di questo. Spero che questo gli dia fiducia", ha detto il nuovo allenatore, che era con la squadra solo da tre giorni e stava debuttando allo stadio Hafenstraße di Essen. "Conosciamo le sue qualità, ma deve migliorare fisicamente. Ma ha solo 19 anni. Dobbiamo dargli del tempo", ha aggiunto Rose.

Il giovane norvegese ha fatto una buona impressione sui suoi compagni di squadra. "Siamo tutti felici per lui. Si è impegnato al massimo negli allenamenti. Segnare quel gol gli darà una grande spinta di autostima", ha detto il internazionale tedesco David Raum, che ha anche giocato la partita. "Gli ho augurato quel gol", ha detto il terzino sinistro. Nusa ora deve riempire grandi scarpe, dopo la partenza di Dani Olmo al FC Barcelona. "Ma non vogliamo mettergli pressione addosso", ha detto Raum.

Rose dà il debutto al 16enne

Rose era generalmente soddisfatto della prestazione della sua squadra, nonostante alcuni giocatori fossero indietro con gli allenamenti e cinque professionisti fossero indisponibili. Pertanto, il giovane talento dell'accademia Viggo Gebel ha avuto la sua occasione negli ultimi minuti della partita.

La squadra di Lipsia si è trovata in svantaggio all'inizio dopo un gol di Ramien Safi (2º minuto), ma ha pareggiato rapidamente grazie a Benjamin Sesko (12º minuto). Hanno poi vinto contro la squadra di terza divisione con altri gol di Lois Openda (40º minuto) e Xavi Simons (88º minuto).

"È stata una partita difficile", ha detto Rose. "Ma siamo rimasti calmi e composti. Dopo la ripresa, non gli abbiamo concesso molte occasioni, ma abbiamo anche lasciato molto per strada", ha aggiunto l'allenatore. Il portiere del RWE Jakob Golz ha mantenuto il risultato rispettabile con diverse parate eccezionali. Prima della partita di Bundesliga di Lipsia contro il VfL Bochum il prossimo sabato, dovranno alzare il loro livello di gioco. "Ci sentiamo pronti, abbiamo grandi ambizioni. Ma poi dobbiamo giocare meglio a calcio", ha detto Rose.

Il nuovo acquisto proviene dai Paesi Bassi, come ha menzionato Marco Rose. Con la prestazione impressionante della squadra di Lipsia contro il Rot-Weiss Essen, c'è l'attesa che il giocatore olandese contribuisca significativamente alle partite future.

Leggi anche: