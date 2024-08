Ristrutturazione e Ampliamento, o semplicemente, Aumento e Estensione della Struttura Esistente - Impresa importante: Festival di Salisburgo

L'Evento di Salisburgo sta ampliando la sua area di 10.000 metri quadrati nei prossimi anni, aumentando la sua dimensione di oltre un quarto. Il progetto di ristrutturazione e ampliamento, con un budget stimato di circa 400 milioni di euro entro il 2031, inizierà a settembre, subito dopo l'evento musicale e teatrale di quest'anno.

Per fare spazio, tra le altre cose, il Mönchsberg verrà scavato ulteriormente, come indicato da Lukas Crepaz, direttore commerciale dell'evento, all'agenzia di stampa tedesca.

Le sale e le strutture per le esibizioni sono attualmente situate sulla e all'interno di questa montagna. Ad esempio, la Felsenreitschule, utilizzata in passato come cava e per spettacoli di animali, ora funge da palcoscenico per opere e concerti.

Le sale per le esibizioni "stanno spingendo i loro limiti" a causa del cambiamento climatico

È prevista la costruzione di un padiglione per la costruzione delle scene nel Mönchsberg a partire dal 2026. Se fosse costruito più lontano su un campo verde, ciò porterebbe alla sigillatura del terreno e a consegne di camion dannose per l'ambiente, sostiene Crepaz. Nel progetto di espansione verrà inoltre creato spazio per le attuali stanze di prova e laboratori.

In primo luogo, tuttavia, verrà costruito un centro visitatori e un nuovo sistema di raffreddamento per mantenere temperature tollerabili durante le esibizioni. "A causa del cambiamento climatico e dell'ovvio aumento dei giorni di calore estremo, abbiamo già raggiunto il nostro limite", dice Crepaz.

Oltre a ciò, il Grande Auditorium verrà rimodernato e la tecnologia degli eventi obsoleta verrà aggiornata. Sono ancora in corso ricerche per trovare palchi sostitutivi temporanei.

Da 263 a 400 milioni

Il progetto è finanziato dalla città e dallo stato di Salisburgo, nonché dal bilancio federale austriaco.

Secondo i calcoli delle Camere di Commercio, l'Evento di Salisburgo genera un valore aggiunto annuale di 250 milioni di euro in Austria. Le tasse e le imposte ammontano a 96 milioni di euro. "L'investimento si è ripagato in cinque anni", dice Crepaz.

Inizialmente, erano previsti costi di circa 263 milioni di euro, ma a causa dell'inflazione, questo importo è aumentato a 400 milioni di euro - ma non è tutto. Dal 2031 in poi, la Felsenreitschule e la Casa di Mozart saranno ristrutturate in una fase successiva, ma non è ancora disponibile una stima dei costi per questo.

