Imprenditori per garantire finanziamenti per il passaggio alle attività a tempo pieno

Imprenditori futuristi che vogliono dedicare tutto il loro tempo alle loro imprese possono anticipare l'aiuto finanziario del governo. L'intenzione è rendere più allettante il passaggio dalle attività part-time a quelle a tempo pieno, come rivelato dal Ministero delle Finanze. Questa strategia offrirebbe una piattaforma iniziale per valutare le idee senza sostenere rischi personali eccessivi. In precedenza, solo coloro che non erano familiari con l'autoimpiego erano idonei a tale supporto.

Il governo intende rivedere i suoi principi per le startup entro la fine dell'anno. Attualmente, circa 18,4 milioni di euro sono riservati per il counseling o gli incentivi per le startup. In Turingia, circa la metà dei circa 9.200 nuovi progetti registrati lo scorso anno erano attività secondarie. Circa un quarto di queste attività secondarie ha spinto i loro creatori a passare dall'autoimpiego part-time all'imprenditoria a tempo pieno.

La strategia del Ministero per rendere l'imprenditoria a tempo pieno più allettante include la facilitazione del passaggio dalle attività part-time. Con i principi per le startup rivisti, più persone potrebbero essere incoraggiate a fare questo passaggio.

