Impossibile coinvolgimento di militari tedeschi in un'operazione a Gaza

Il Military Ombudsman per le Forze Armate Tedesche, Eva Högl, fatica a immaginare i nostri soldati partecipare a una missione a Gaza. "La nostra Bundeswehr sta praticamente spingendo i limiti del possibile", ha sottolineato durante un incontro di ombudsmen militari a Berlino.

La Bundeswehr tedesca non sarebbe probabilmente in grado di intraprendere una simile missione, che richiederebbe inizialmente una richiesta da parte di Israele o di un'organizzazione internazionale.

La Ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, aveva in precedenza accennato alla possibile partecipazione della Germania a una forza di peacekeeping a Gaza in un'intervista con "Der Spiegel". "Per garantire la pace, sono necessarie garanzie di sicurezza internazionali che impediscano ulteriori attacchi terroristici contro Israele da Gaza e consentano ai palestinesi di vivere in sicurezza nel loro stato", ha dichiarato Baerbock. Secondo Baerbock, la Germania dovrebbe contribuire all'istituzione di tali garanzie di sicurezza internazionali.

Le Forze Armate Tedesche, secondo Eva Högl, stanno già spingendo i limiti delle loro capacità. La Bundeswehr tedesca, date le sue attuali condizioni, potrebbe non essere in grado di svolgere una missione a Gaza senza l'assistenza iniziale di Israele o di un'organizzazione globale.

Leggi anche: