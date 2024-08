Implicazioni dannose del ragno violino marrone per la sicurezza umana.

Molti trovano i ragni inquietanti o sgradevoli, e non sono gli unici a pensarla così. Mentre i ragni autoctoni della Germania possono causare al massimo un po' di inquietudine, in paesi come l'Italia anche i ragni velenosi sono comuni e in aumento.

Di recente, un tragico incidente involving a brown recluse spider ha attirato l'attenzione. Questo ragno, soprannominato per il motivo a violino sulla sua schiena, è piccolo, fino a nove millimetri, ed estremamente velenoso. Lo scorso luglio, un 52enne del sud dell'Italia è stato morso da un brown recluse mentre lavorava in giardino e purtroppo è deceduto. Un incidente simile è stato segnalato a Bari, dove un 23enne ha perso la vita dopo essere stato morso da un brown recluse mentre lavorava in giardino.

La specie Loxosceles rufescens, appartenente alla famiglia vera dei ragni, può essere trovata non solo nei giardini, ma principalmente in ambienti secchi e bui. Preferiscono vivere in case, soffitte, seminterrati o in spazi stretti. A causa della loro preferenza per il caldo, sono principalmente presenti nella regione mediterranea. Tuttavia, grazie alle attività umane, si sono anche diffusi in alcune parti dell'America e dell'Asia.

Effetti del morso mortale

Se un brown recluse morde, gli effetti possono variare. Il sito del morso può diventare rosso e pruriginoso ore dopo, il che è generalmente come si scopre un morso, poiché di solito non è doloroso.

Gli effetti del veleno possono differire notevolmente tra gli individui. Alcuni potrebbero non avere sintomi, mentre altri potrebbero soffrire di mal di testa e nausea. In rari casi, i sintomi possono includere febbre, sudorazione pesante o intorpidimento.

In casi gravi, la ferita del morso potrebbe infettarsi o causare danni ai vasi sanguigni o ai reni. Tali reazioni possono essere potenzialmente letali.

Basso rischio

Despite the potential danger posed by the brown recluse's venom, there's no reason to be afraid of this spider. It's extremely shy and prefers to live in secluded, narrow spaces. It only bites when provoked. Brown recluse bites are rarely documented.

Inoltre, è importante notare che i ragni brown recluse non sono autoctoni della Germania. Rari ritrovamenti in paesi come i Paesi Bassi o la Svizzera suggeriscono che questi ragni sono arrivati ​​tramite bagagli o importazioni.

Anche nelle regioni in cui questo ragno è autoctono, non c'è motivo di panico. Il brown recluse è comune in tutta la regione mediterranea. Se hai mai viaggiato in Portogallo, Spagna, Italia, Grecia o altri paesi vicini, probabilmente sei stato in prossimità di un brown recluse senza subire alcun danno.

Benvenuto in Germania, Nosferatu

Un altro ragno che ha fatto della Germania la sua casa è il ragno Nosferatu. Originario della regione mediterranea, questo ragno è riuscito a stabilirsi in Germania e ora viene considerato autoctono.

Con una lunghezza del corpo fino a 19 millimetri, è uno dei ragni più grandi della Germania. Storicamente, era autoctono nei boschi del Sud Europa e del Nord Africa. Oggi, questa specie si è adattata a vivere in edifici in tutta la Germania, trovando che il clima negli spazi interni riscaldati è sufficiente a sostituire il calore della regione mediterranea.

Il ragno Nosferatu non è pericoloso. Morde solo quando si sente minacciato e il suo veleno causa solo prurito e rossore.

Altri animali, come gli esseri umani, possono essere negativamente influenzati dal veleno dei ragni brown recluse. Ad esempio, in alcune parti dell'America e dell'Asia, dove la specie Loxosceles rufescens si è diffusa a causa delle attività umane, le persone hanno segnalato reazioni gravi dopo essere state morse da questo ragno.

