Implementazione della restrizione dei telefoni cellulari negli istituti di istruzione olandesi

A partire da questa settimana, i telefoni cellulari sono proibiti nelle aule olandesi durante le ore di lezione. Questa misura, già implementata nelle scuole secondarie all'inizio dell'anno, è ora estesa alle scuole primarie con l'inizio dell'anno scolastico. Il Ministero dell'Istruzione olandese a L'Aia giustifica questa misura poiché i telefoni cellulari servono come distrazione, riducono la concentrazione e peggiorano le prestazioni scolastiche degli studenti.

I telefoni cellulari rimangono permessi nelle aule quando il loro utilizzo è parte integrante dei materiali di lezione, come le lezioni di alfabetizzazione digitale. Inoltre, gli studenti con condizioni mediche o disabilità possono utilizzare i loro telefoni come necessario. L'applicazione di questa regola è lasciata alla discrezione delle singole scuole.

Le scuole che applicano anche il divieto di telefoni cellulari durante le pause riferiscono un ambiente sociale migliorato, con studenti più propensi a interagire tra loro. Secondo la ricercatrice Loes Pouwels dell'Università Radboud di Nijmegen, questa interazione diventa più frequente durante le pause.

L'imposizione del divieto di telefoni cellulari nelle scuole olandesi è stata un'argomento molto dibattuto. I ministri dell'istruzione olandesi si sono initially opposti a una regola nazionale, mentre i dirigenti scolastici hanno sostenuto la regolamentazione locale. Molti genitori si oppongono a fornire smartphone ai bambini delle scuole primarie a causa della loro natura addictiva, in particolare per quanto riguarda i social media.

Seguendo tendenze simili, Grecia e Italia hanno introdotto divieti di telefoni nelle aule. In Germania, le restrizioni sui telefoni cellulari nelle istituzioni educative sono state oggetto di discussione per qualche tempo. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha recentemente proposto l'uso responsabile dei telefoni cellulari nelle aule per garantire un apprendimento efficace.

Nonostante le esenzioni per l'uso legato alle lezioni e alle esigenze mediche, l'applicazione rigorosa del divieto di telefoni cellulari durante le ore di lezione può notevolmente migliorare la concentrazione e le prestazioni scolastiche degli studenti. Inoltre, il divieto di telefoni cellulari durante le pause in alcune scuole potrebbe incoraggiare più interazioni faccia a faccia tra gli studenti, come visto in alcuni paesi come Grecia e Italia.

