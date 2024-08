Impiegati della Reuters dispersi dopo l'attacco missilistico a un albergo

Ieri sera, si presume che le forze russe abbiano attaccato un hotel nell'est dell'Ucraina a Kramatorsk

Secondo i resoconti ucraini, si presume che le forze russe abbiano attaccato un hotel nella città ucraina orientale di Kramatorsk. Un dipendente di Reuters è disperso e due sono stati ricoverati in ospedale a seguito dell'incidente. La dichiarazione di Reuters ha rivelato che una squadra di sei si trovava nell'Hotel Sapphire quando è avvenuto l'attacco. Il edificio è stato apparentemente colpito da un razzo il giorno precedente. La dichiarazione ha ulteriormente affermato: "Uno dei nostri colleghi è ancora disperso e due sono stati ricoverati in ospedale per le cure." Stanno cooperando con le autorità locali a Kramatorsk. Il governatore della regione di Donetsk ha confermato su Telegram che "i russi hanno attaccato Kramatorsk". Due giornalisti sono rimasti feriti e uno è ancora disperso. "I servizi di emergenza, la polizia e le squadre di soccorso sono presenti sulla scena. Le operazioni di rimozione dei detriti e di soccorso sono in corso", ha scritto il governatore Vadym Fillaschkin. Il Ministero della Difesa russo non ha risposto immediately alle richieste di commento. L'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina ha affermato che "le truppe russe hanno attaccato Kramatorsk, probabilmente utilizzando un missile Iskander-M". Hanno avviato un'indagine preliminare sull'attacco, affermando che il missile ha colpito alle 22:35 ora locale.

10:44 Comando dell'Aviazione: Maggioranza dei Droni Shahed Russi Intercettati e Distrutti la Scorsa Notte

L'aviazione ucraina sembra aver intercettato e distrutto con successo la maggioranza dei droni Shahed russi la scorsa notte, secondo il comandante dell'aviazione ucraina Mykola Oleschtschuk. Secondo lui, i difensori ucraini sono riusciti a intercettare più di otto su nove droni kamikaze e la maggior parte dei razzi sparati.

10:20 Ucraina: Hotel a Kramatorsk Colpito - Several Western Journalists Injured

Several Western journalists reported injuries from the overnight Russian shelling of the eastern Ukrainian city of Kramatorsk, according to official reports. A hotel was targeted, resulting in two injuries and one individual still trapped under the debris. The Ukrainian Donetsk region governor, Vadym Filaschkin, confirmed this on Telegram. He identified the three victims as Ukrainian, American, and British citizens. The attack was corroborated by pro-Russian blogs, claiming that Kramatorsk was bombarded with heavy FAB-1500 glide bombs. However, a machine-building factory and several military targets were also reportedly hit.

09:54 US Electronics Export Sales to Russia: New US Export Rules Draw Criticism in China

China has criticized the tightened US controls on multiple exporters, claiming that the move disrupts international trade order and impedes regular trade exchange. The Ministry of Commerce in Beijing stated that it would implement necessary measures to protect the legitimate rights of its enterprises. The ministry is reacting to last Friday's decision by the US government, which added 105 companies - 42 Chinese, 63 Russian, and 18 from other countries - to an export restrictions list. These companies are suspected of transferring US electronics to the Russian military or manufacturing drones used in Ukraine's invasion.

09:29 ISW Urges Unrestricted Use of Long-Range Missiles by Ukraine Against Russian Targets

The US think tank Institute for the Study of War (ISW) is advocating for the authorization of the unrestricted use of long-range weapons on Russian territory by Ukraine. According to the ISW, despite the redeployment of Russian air forces, numerous military targets remain within range of US ATACMS missiles that Ukraine already possesses but is not permitted to use for strikes against Russian territory. Based on their analysis, the ISW estimates that at least 250 military and paramilitary targets in Russia are within ATACMS missile range. However, such attacks are currently confined to HIMARS multiple rocket launchers and GLMRS rockets, meaning Ukraine can hit only 20 of the 250 targets.

09:06 Kyiv: 1190 Russian Soldiers 'Eliminated' in a Single Day

Ukrainian Ministry of Defense figures show that 1190 Russian soldiers lost their lives or were incapacitated in a single day during the ongoing conflict. Since the beginning of the war in February 2022, the ministry claims that a total of 607,680 Russian soldiers have been "eliminated." The Ministry of Defense announced that five additional tanks (8547) were destroyed during the past day. Since the Russian invasion, Ukraine has reported the loss or destruction of more than 16,600 armored vehicles and around 14,000 drones.

08:39 Ukrainian Air Force: Majority of Russian Missiles and Drones Intercepted Overnight

Russian forces launched multiple missiles and drones towards northern and eastern areas of Ukraine last night, as reported by Ukrainian sources. The air force declared that many of the missiles did not reach their intended targets. It was also revealed that Russia employed a ballistic missile of the Iskander-M type, as well as a cruise missile of the Iskander-K type and six guided missiles. The number of destroyed missiles or drones was not provided. However, eight out of nine Russian attack drones were shot down.

08:08 Six Individuals Suffer in Nighttime Russian Missile Assault on Kharkiv

The count of individuals hurt in the overnight Russian missile attack on Kharkiv's Slobidsky district within the Kharkiv region has gone up to six, as reported by Kharkiv mayor Ihor Terekhov via Telegram, as cited by the Ukrainian news agency Ukrinform.

07:32 Zelensky Loda il Palianytsia, il Nuovo Missile Drone UcrainoIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato i recenti missili Palyanytsia prodotti in Ucraina. Il leader ucraino ha affermato che i missile droni e altri avanzamenti militari dell'Ucraina sono vitali per la nazione a causa dei ritardi nelle decisioni da parte di alcuni partner internazionali. "Oggi c'è stata la prima e riuscita missione di combattimento della nostra nuova arma," ha detto, come riportato dal "Kyiv Independent". "Un'intera nuova classe di missile drone ucraino - Palianytsia."

06:55 Comandante dell'Asov: Nessun Scambio di Prigionieri per i Soldati dell'AsovSecondo fonti ucraine, non ci sono stati soldati dell'Asov coinvolti nello scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina di ieri. Il Comandante della Brigata Denys Prokopenko riferisce questo, citando il comandante del Reggimento Asov. Il comandante del Reggimento Asov ha criticato l'ultimo scambio di prigionieri e ha espresso il suo disappunto per il fatto che nessuno dei combattenti dell'Asov, che sono stati in captivity russa per più di due anni, è stato incluso.

06:14 Governatore: Cinque Civili uccisi e 12 Feriti in un Attacco Aereo Ucraino nella Regione di BelgorodCinque civili sono morti e 12 feriti, quattro in modo grave, in un attacco aereo ucraino nella regione di Belgorod durante la notte, come riferito dal capo delle autorità locali. Il Governatore Vyacheslav Gladkov ha menzionato che tre minori sono stati feriti, due dei quali sono stati ricoverati in ospedale. L'Ucraina ha recentemente intensificato i suoi attacchi contro il territorio russo e si è infiltrata nella regione di Kursk, che confina con Belgorod, all'inizio di agosto. Belgorod è stato ripetutamente-target di attacchi aerei e drone ucraini, che sono stati condotti in risposta agli attacchi dal lato russo.

05:47 Russia: Civili Uccisi nell'Attacco con l'Artiglieria UcrainaCinque civili sono morti e 12 feriti in un attacco con l'artiglieria nella città di Rakitnoe nella Russia sud-occidentale, secondo il capo regionale, Vyacheslav Gladkov, via Telegram. I resoconti non sono stati confermati in modo indipendente e l'Ucraina non ha commentato.

04:26 La Città di Sumy Sottoposta ad Attacchi con i RazziLa città di Sumy è stata colpita da razzi, come riferito dall'amministrazione militare regionale. Due colpi di razzo sono stati registrati, con sette persone ferite, due gravemente. L'agenzia ha riferito che la Russia ha preso di mira l'infrastruttura civile di Sumy sabato sera.

03:35 Kharkiv: Attacco con Missile Lanciato su Due CittàIl capo della regione di Kharkiv, Oleh Synyehubov, avverte che l'esercito russo ha lanciato attacchi con missili sulle città di Kharkiv e Chuhuiv. Una persona è stata registrata ferita. A Kharkiv, si è verificata una forte esplosione. Il sindaco della città, Ihor Terechov, scrive su Telegram che è stato udito un forte esplosione. Invita la popolazione alla cautela. La causa dell'esplosione è ancora sconosciuta.

03:06 Difesa Aerea Ucraina Avverte di Droni da CombattimentoSquilli di allarme aereo nelle regioni orientali e meridionali dell'Ucraina. La forza aerea ucraina avverte, tra le altre cose, di un gruppo di droni da combattimento Shahed che si sta spostando sul Mar Nero verso la regione meridionale ucraina di Mykolaiv. Si prevedono attacchi russi aumentati intorno al giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, che è stato celebrato sabato. Finora, un'ondata più grande di attacchi non si è materializzata.

01:32 L'Ungheria Accusa Bruxelles di Interferire con gli Approvvigionamenti di Petrolio

L'Ungheria sospetta che la Commissione Europea stia interferendo con i disturbi degli approvvigionamenti di petrolio russo. "Il fatto che la Commissione Europea abbia espresso la sua indisponibilità ad aiutare a garantire l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria e della Slovacchia suggerisce che l'ordine è venuto da Bruxelles a Kyiv per creare problemi con l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria e della Slovacchia," ha detto il Ministro degli Esteri Peter Szijjarto. La Commissione Europea ha inizialmente rifiutato di commentare.

Il Segretario della Difesa del Regno Unito John Healey congratula l'Ucraina per il suo Giorno dell'Indipendenza in un articolo sul portale "Pravda Europea". "Oggi segna i 33 anni dalla dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina, che prometteva un futuro più luminoso e prospero come democrazia autogovernata, libera dall'influenza della Russia sovietica", ha dichiarato Healey. Oggi, gli ucraini celebrano il loro Giorno dell'Indipendenza in mezzo alla guerra. È una battaglia in salita per preservare la loro libertà e indipendenza contro l'incursione spietata e illecita di Putin. "L'Ucraina è sempre stata l'underdog contro il potere militare e le risorse della Russia", scrive Healey. Il coraggio del loro esercito e della popolazione civile è encomiabile mentre continuano a combattere. Il Regno Unito assicura ai suoi amici ucraini che starà al loro fianco per tutto il tempo necessario. Pertanto, il Regno Unito avvia oggi una campagna, incoraggiando le persone nel Regno Unito e oltre a esprimere il loro sostegno all'Ucraina. Sui social media, incoraggiano tutti a fare rumore per l'Ucraina e a condividere i post pertinenti. "Oltre all'aiuto militare ed economico, la nostra amicizia e solidarietà con l'Ucraina sono altrettanto vitali", ha menzionato Healey.

20:05 Zelensky promuove Syrsky a Generale

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promosso Oleksandr Syrsky, a capo delle forze armate ucraine, al grado di generale, come stabilito in un decreto emanato da Zelensky. In precedenza, Syrsky aveva il grado di colonnello generale. La sua promozione è dovuta ai notevoli progressi compiuti dalle truppe ucraine nella regione di confine russa di Kursk.**

Dopo l'incidente a Kramatorsk, l'Unione Europea ha espresso la sua preoccupazione per gli attacchi nell'Est dell'Ucraina, chiedendo una rapida fine dei conflitti e il rispetto del diritto internazionale.

In risposta ai resoconti di un dipendente di Reuters disperso e due altri ricoverati in ospedale nell'attacco all'Hotel Sapphire, l'Unione Europea ha rilasciato una dichiarazione, condannando la violenza e esprimendo la sua solidarietà con i giornalisti e le organizzazioni dei media coinvolti. L'organizzazione ha anche richiesto il ritorno sicuro e rapido del dipendente disperso e cure mediche adeguate per i feriti.

