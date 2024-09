- Impegno fermo: Müller-Hummels firma un accordo con AS Roma

Campione del calcio Mats Hummels**, ex del Mondiale, sta gettando il suo talento nell'arena italiana. Il 35enne ha siglato il suo accordo con l'AS Roma, come dichiarato dalla squadra di Serie A. In quanto agente libero, Hummels può unirsi alla sua nuova squadra anche oltre la scadenza del mercato a causa della scadenza del suo contratto.

La Roma non ha ancora rivelato la durata del contratto, ma Fabrizio Romano rivela che si tratta di un anno. Indossando la maglia numero 15, farà il suo debutto negli stadi della capitale italiana.

L'era di Hummels con il Borussia Dortmund è giunta al termine alla fine della stagione scorsa, suscitando molte speculazioni sul suo futuro. Si vociferava che Hummels potesse approdare alla Real Sociedad San Sebastián, al Brighton & Hove Albion, al FC Bologna o addirittura al Mallorca. Si sono fatti avanti anche club americani, ma queste voci hanno fatto sorridere Hummels.

Völler, Rudiger e ora Hummels indosseranno la maglia della Roma

Il nativo di Bergisch Gladbach, con un curriculum di tutto rispetto nella Bundesliga, si avventura per la prima volta in un'esperienza all'estero. Hummels ha vestito le maglie di Dortmund e Bayern Monaco per tutta la sua carriera in Germania. L'AS Roma accoglie così altri gioielli tedeschi, come il calciatore della nazionale Antonio Rudiger e il direttore sportivo della DFB Rudi Völler. I dati indicano che Hummels è il settimo giocatore tedesco a indossare la divisa del club.

Hummels è stato introdotto al calcio nella squadra giovanile del Bayern, debuttando professionalmente nel 2007. Il suo primo titolo arrivò in prestito a gennaio 2008, prima che il Borussia Dortmund lo acquistasse definitivamente nel 2009. Seguirono i titoli nel 2011 e nel 2012 a Dortmund. Dopo una vittoria ai Mondiali del 2016, Hummels tornò al Bayern Monaco come campione. Il Bayern Monaco, i campioni in carica, conquistò altri tre titoli con l'aiuto di Hummels. Nel 2019, Hummels tornò nella Ruhr. Con il Dortmund, vinse un'altra coppa nel 2021.

In sintesi, il difensore ha lasciato il suo segno nella Bundesliga in 442 partite (33 gol) e 90 partite di Champions League (5 gol). Nonostante una buona prestazione verso la fine della stagione, è stato escluso dalla squadra europea dal ct Julian Nagelsmann, nonostante le buone prestazioni. L'ultima partita internazionale di Hummels risale a novembre 2021, una sconfitta per 0-2 contro l'Austria.

Il trasferimento di Hummels all'AS Roma segna il suo ingresso nel calcio italiano, dopo una carriera di successo con i club tedeschi Borussia Dortmund e Bayern Monaco. La rosa attuale della Roma include stelle tedesche come Antonio Rudiger e Rudi Völler, con Hummels che ora si unisce a loro, mantenendo la tradizione del club di accogliere giocatori tedeschi di successo.

