- Impegno di ridurre al minimo la complessità amministrativa da rosso-verde

La coalizione di governo del Basso Sassonia, composta dai partiti rossi e verdi, sta lavorando per semplificare la regione riducendo le regolamentazioni. Come dichiarato dal Presidente del Ministero Stephan Weil, l'obiettivo è quello di rendere l'area "meno complicata, più veloce e conveniente" in tutti i settori, promuovendo contemporaneamente l'espansione economica.

Weil, rappresentante dell'SPD, ha riconosciuto che c'è una diffusa sensazione nella società tedesca, espressa come "Oh cielo, siamo così complicati in Germania". L'amministrazione intende affrontare questa complessità rendendo le regolamentazioni più semplici in tutti i dipartimenti governativi.

Per raggiungere questo obiettivo, verranno rivisti più di 100 regolamentazioni specifiche. Ad esempio, il sostegno per le lingue a scuola verrà ora determinato dalla competenza linguistica dei bambini all'inizio dell'anno scolastico, invece di richiedere alle scuole di presentare domanda per queste ore e creare un concetto.

L'alleanza rosso-verde ha già compiuto progressi in questa direzione, come la riduzione dei requisiti per il personale degli asili per affrontare la carenza di manodopera specializzata e la semplificazione delle regolamentazioni edilizie per stimolare il settore e rendere la costruzione più economica. Tuttavia, i critici temono che queste modifiche potrebbero potenzialmente portare a una diminuzione della qualità.

