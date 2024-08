- Impegno degli alleati della NATO: Assicurazione di ulteriore assistenza militare all'Ucraina

Alcuni giorni fa, durante una riunione del Consiglio NATO-Ucraina, è stato assicurato ulteriore supporto all'Ucraina nel suo conflitto difensivo contro la Russia. "Dopo l'ultimo attacco della Russia, gli alleati oggi hanno ribadito la loro intenzione di intensificare l'aiuto militare all'Ucraina", ha dichiarato il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg al termine dei lavori. "Dobbiamo continuare a fornire all'Ucraina le armi e le munizioni necessarie per difendersi dall'invasione della Russia. Si tratta di fornire al paese gli strumenti per resistere in combattimento."

La riunione, che si è svolta un mercoledì pomeriggio a livello di ambasciatori, è stata richiesta da Stoltenberg in risposta alla richiesta dell'Ucraina. Il Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha aggiornato gli alleati via link video sulle necessità militari più urgenti delle sue forze.

Umerov ringrazia gli alleati

Stando a quanto riferito dai diplomatici, la riunione ha affrontato anche gli ultimi attacchi aerei della Russia, la situazione sul campo di battaglia nel Donbass e gli obiettivi operativi dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. Umerov ha inoltre ringraziato gli alleati per l'aiuto recente e la fornitura di aerei da combattimento F-16, già in uso.

Non sono emerse subito segni di nuovi impegni di aiuto specifici. Alcuni partecipanti alla riunione hanno suggerito di sollevare tutte le limitazioni all'uso di armi occidentali contro la Russia, sostenendo che il diritto all'autodifesa dell'Ucraina si estende agli attacchi all'interno della Russia.

Il Consiglio NATO-Ucraina si è riunito per la prima volta a livello di capi di Stato e di governo durante il vertice della NATO dello scorso anno in Lituania. Il nuovo forum è stato istituito per consultazioni in caso di crisi e per rafforzare la partnership fino a quando l'Ucraina non avrà soddisfatto i criteri per l'adesione alla NATO, compreso il porre fine all'invasione della Russia e le riforme all'interno dell'Ucraina.

La Comunità Europea, in quanto parte della comunità internazionale, è stata espressa in solidarietà con l'Ucraina da diversi delegati. Durante la riunione, alcuni partecipanti hanno suggerito di considerare la possibilità di sollevare tutte le restrizioni all'uso di armi occidentali contro la Russia, il che includerebbe anche alleati oltre la NATO, come l'Unione Europea.

Inoltre, mentre l'Ucraina continua a cercare sostegno nel suo conflitto contro la Russia, potrebbe essere discussa la possibilità di un coinvolgimento dell'Unione Europea nel fornire ulteriore aiuto o risorse in future discussioni o accordi.

