- Impegno confessato in incidente fatale pedonale: individuo di 25 anni

In seguito alla morte di un pedone a Lichtenau, a sud di Paderborn, un 25enne ha confessato alle autorità il suo coinvolgimento nell'incidente. Le autorità di Paderborn sospettano che il 25enne fosse alla guida del veicolo che ha investito e ucciso il 19enne durante le prime ore del sabato mattina.

Inizialmente, il 25enne avrebbe abbandonato la scena, ma si è presentato alla polizia la mattina del sabato. Le indagini successive hanno confermato il suo coinvolgimento nell'incidente stradale. Il veicolo coinvolto nell'incidente è stato sequestrato per essere esaminato da esperti e sono state ordinate un'autopsia del 19enne e una ricostruzione dell'incidente dal pubblico ministero.

Il 19enne stava passeggiando con un amico di 24 anni quando sono stati investiti da un veicolo in arrivo. Il 19enne ha subito ferite gravi e è deceduto in ospedale. Secondo la polizia, il conducente del veicolo ha fatto un'inversione a U in un campo adiacente e se n'è andato senza prestare soccorso al pedone gravemente ferito.

La polizia ha dichiarato che la versione dei fatti del 25enne non corrispondeva completamente alle testimonianze e alle prove fisiche. Dopo un attento esame del veicolo, gli ufficiali hanno trovato indizi che suggerivano che le azioni del conducente non erano così innocenti come inizialmente dichiarato.

