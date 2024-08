- Impegni anticipati in tribunale per il processo per omicidio di un medico

Al Tribunale regionale di Treviri, le arringhe finali per il processo per omicidio di un medico locale della zona dell'Eifel sono previste per le 9:00 di oggi. La vittima, un ortopedico di 53 anni, è stata uccisa alla fine dello scorso anno. Gli imputati includono la sua ex-partner di 36 anni, il figlio di 18 anni di lei e il suo fratellastro di 17 anni. Sono stati processati dal 15 aprile, accusati di aver cospirato per uccidere il medico e seppellire il suo corpo in un bosco, come descritto nell'atto d'accusa.

Il presunto motivo di questo atto orribile è una relazione familiare tesa. Il medico aveva bevuto pesantemente per un po' di tempo, il che ha portato a litigi verbali e fisici. Questo comportamento sarebbe avvenuto anche la notte del crimine, come riportato nell'atto d'accusa.

I giovani uomini sono accusati di omicidio per aver teso un agguato al medico dopo una lite con la sua ex, averlo aggredito con una mazza da baseball e una chiave inglese e averlo strangolato con una corda. La 36enne imputata donna, tuttavia, non è accusata di aver partecipato alla violenza e rischia l'accusa di omicidio colposo.

Ogni imputato ha fornito la sua versione durante il processo, ma le loro storie differiscono notevolmente. Una sentenza potrebbe essere emessa entro mercoledì.

Il figlio di 18 anni dell'imputato, che è tedesco, ha testimoniato sulla sua partecipazione all'incidente. Dopo il processo, gli imputati sono attesi per tornare alle loro rispettive case, con la 36enne ex-partner che tornerà a casa in Germania.

