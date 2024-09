- Impatto delle ferrovie dopo incendi boschivi dovuti alle fiamme causate dal vento

Le Ferrovie Strette dell'Harz (HSB) stanno adottando misure dopo l'incendio significativo sul Brocken e stanno valutando l'utilizzo di locomotive diesel anche a livelli di rischio di incendio più bassi. Un portavoce della società ha confermato che, a partire dal secondo livello di allerta più alto, verranno utilizzate quattro locomotive diesel invece che a vapore. In precedenza, le locomotive diesel venivano utilizzate solo al livello di allerta massima per gli incendi boschivi.

"Una misura aggiuntiva di sicurezza", ha dichiarato Thomas Balcerowski (CDU), presidente del consiglio di sorveglianza dell'HSB. Ha anche sostenuto un finanziamento aggiuntivo dallo stato per avviare la conversione delle storiche locomotive a vapore. Considerando gli effetti del cambiamento climatico e le estati più calde, è essenziale avviare la decarbonizzazione nella regione dell'Harz, ha spiegato Balcerowski. "Ci stiamo avvicinando a un nuovo capitolo: passare dal carbone alle fonti di energia alternative per le locomotive a vapore è la strada da seguire."

Proseguono i dibattiti sulla ferrovia del Brocken come sospetta causa

Tutte le azioni preventive mirano a scagionare per sempre le Ferrovie Strette dell'Harz da qualsiasi coinvolgimento nell'incendio boschivo all'interno del Parco Nazionale dell'Harz. Lo scorso anno, circa 503.000 turisti hanno utilizzato i treni storici per raggiungere la vetta più alta della Germania, secondo l'HSB. Nel corso degli anni, la Ferrovia del Brocken è stata sotto la lente di ingrandimento a seguito degli incendi boschivi. Molti incendi si sono verificati lungo la linea ferroviaria, come riportato da uno studio condotto dall'Università Tecnica di Dresda lo scorso anno. Le cause potenziali includono fuochi accesi illegalmente, scintille dalle locomotive a vapore alimentate a carbone, scintille durante la frenata, sigarette gettate via dai passeggeri o atti di dolo.

La WWF ha richiesto una soluzione rapida per determinare la causa dell'incendio boschivo per proteggere meglio il parco nazionale. Il parco ospita oltre 10.000 specie animali, fungine e vegetali, ha menzionato Susanne Winter, responsabile del programma per i boschi della WWF. Ogni incendio infligge ferite profonde al bosco già danneggiato dalla processionaria del pino, e le fasce tagliafuoco distruggono la wilderness in via di sviluppo.

Rianimati incendi più piccoli

Anche se la pioggia della notte di lunedì ha alleviato la situazione sul Brocken, permettendo il ritiro di alcuni reparti, l'operazione al Königsberg, una vetta satellite del Brocken, è ancora in corso. Martedì pomeriggio, la città di Wernigerode ha riferito che incendi più piccoli si sono riaccesi in alcuni punti a causa dei venti persistenti. Questi vengono attualmente spenti dalle rotaie utilizzando l'acqua. All'inizio sono state segnalate alcune scintille nel terreno accidentato.

L'incendio

