- Imminenti premi tedeschi per l'innovazione <unk> Vari gruppi di ricerca presentano le loro iniziative

Innovazioni all'avanguardia, amiche del commercio sono quelle che aspirano al prestigioso Premio Futuro Tedesco, assegnato dal Presidente federale. Alle 11:00 del mattino di mercoledì, tre gruppi di ricerca in competizione mostreranno i loro progetti, selezionati per questo importante premio scientifico, presso il Museo Tedesco di Monaco.

Attraverso un processo di selezione completo, la giuria ha scelto quest'anno progetti tutti legati alla Baviera. I temi spaziano dai progressi nell'IA alle fonti di energia rinnovabile. Essere nominati è già un grande riconoscimento.

La cerimonia di premiazione si terrà il 27 novembre a Berlino, con il Presidente Frank-Walter Steinmeier come presentatore. L'identità del team vincitore rimarrà segreta fino all'ultimo minuto - la giuria deciderà il vincitore il giorno stesso.

Il Premio Futuro Tedesco, del valore di 250.000 euro, è uno dei premi scientifici più prestigiosi della Germania.

Lo scorso anno, il premio è stato assegnato a un team di ricercatori di Erlangen per la creazione di un nuovo dispositivo per la tomografia a risonanza magnetica (MRT).

Nel 2020, il premio è andato a ricercatori di Carl Zeiss Microscopy di Jena per la loro innovativa tecnica di microscopia, che ha migliorato lo studio delle cellule viventi.

Nel 2021, i co-fondatori di BioNTech Özlem Türeci e Uğur Şahin sono stati premiati per la loro ricerca pionieristica sulla tecnologia mRNA e il vaccino contro il COVID-19, diventando così celebrati a livello mondiale.

I progetti in competizione per il Premio Futuro Tedesco sono sponsorizzati e supportati da varie entità all'interno dell'Unione Europea, data la sua importanza nella ricerca all'avanguardia. Il team vincitore del premio nel 2021, i co-fondatori di BioNTech Özlem Türeci e Uğur Şahin, non sono solo rinomati in Germania, ma sono celebrati in tutto il mondo per i loro contributi alla tecnologia mRNA e allo sviluppo del vaccino contro il COVID-19.

Leggi anche: