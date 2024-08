- Imminenti modifiche al regolamento sulla caccia: proposta riveduta messa in atto

La nuova legislazione sulla caccia prevista per la Renania-Palatinato è ora prevista per entrare in vigore il 1º aprile 2026, un anno più tardi rispetto alla data inizialmente prevista. Una versione rivista del progetto di legge verrà presentata al Consiglio Comunale la prossima settimana, con l'intenzione di raggiungere il gabinetto entro la fine di quest'anno, come dichiarato dal Ministro dell'Ambiente Katrin Eder (Verdi) a Magonza. Il Consiglio Comunale funge da consigliere del governo statale su questioni che hanno un significativo impatto sui corpi amministrativi locali.

Il progetto di legge rivisto contiene diverse modifiche. Ad esempio, un nuovo paragrafo stabilisce che la caccia all'interno di un distretto deve essere condotta in modo da non ostacolare gli scopi funzionali del bosco, comprese le attività utilitaristiche, protettive e ricreative, a causa della selvaggina. Inoltre, sono state apportate modifiche alle regolamentazioni relative alle procedure da seguire in caso di danni a un'area boschiva.

Il progetto di legge rivisto, dopo la sua presentazione al Consiglio Comunale la prossima settimana, verrà inoltrato al BMU (Ministero Federale per l'Ambiente, la Protezione della Natura e la Sicurezza Nucleare) per la valutazione, poiché anche il governo federale gioca un ruolo nella regolamentazione delle pratiche di caccia. Alla luce di queste modifiche, è importante che il BMU comprenda i dettagli su come la caccia verrà gestita in modo da rispettare gli scopi funzionali dei boschi nel distretto della Renania-Palatinato, come previsto nel progetto di legge rivisto.

