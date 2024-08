- Imminenti interruzioni sulla Nordbahn a causa di progetti edilizi

Attenzione ai viaggiatori che utilizzano i servizi RB61 e RB71 sulla linea Nord. Potrebbero esserci cancellazioni e ritardi, mentre altri treni potrebbero partire in anticipo rispetto all'orario previsto, come annunciato dalla linea Nord. In caso di disservizi, i passeggeri potrebbero dover utilizzare un pullman sostitutivo (EV) o la S-Bahn come alternativa.

A partire da ora e fino al 2 settembre, non ci saranno treni notturni tra Hamburg e Wrist/Itzehoe. Dal 2 al 6 settembre, il treno delle 04:09 da Itzehoe a Elmshorn partirà con sei minuti di ritardo. Dal 12 al 15 settembre, verranno cancellati diversi treni notturni e del primo mattino tra Hamburg e Elmshorn/Wrist. Il 16 e il 17 settembre, alcuni treni notturni tra Hamburg e Itzehoe/Wrist partiranno con orari rivisti. Infine, dal 23 al 26 settembre, alcuni treni notturni tra Hamburg e Elmshorn/Wrist saranno completamente sospesi.

La linea Nord ha annunciato che alle già esistenti disfunzioni verranno aggiunte ulteriori cancellazioni e ritardi per i treni notturni tra Hamburg e Wrist/Itzehoe dal 23 al 26 settembre. Si consiglia ai passeggeri di attendersi ulteriori modifiche ai loro orari dei treni notturni durante questo periodo.

